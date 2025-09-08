Под универмагом обнаружили 317 скелетов

08 сентября 2025, 04:55

В Великобритании обнаружили 317 мертвецов под зданием бывшего универмага

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В Великобритании археологи обнаружили во время раскопок под магазином 317 скелетов средневекового периода. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.





Предварительный анализ зубов погребенных показал, что при жизни они придерживались рациона с высоким содержанием сахара.



Работы проводились организацией Cotswold Archaeology на территории, где в настоящее время строится новый кампус Университета Глостера. Ранее здесь располагался универмаг Debenhams. Руководитель проекта отметил, что раскопки в Глостере всегда приводят к новым открытиям.





«Это невероятно важное место», — добавил он.