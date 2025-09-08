Под универмагом обнаружили 317 скелетов
В Великобритании обнаружили 317 мертвецов под зданием бывшего универмага
В Великобритании археологи обнаружили во время раскопок под магазином 317 скелетов средневекового периода. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
Предварительный анализ зубов погребенных показал, что при жизни они придерживались рациона с высоким содержанием сахара.
Работы проводились организацией Cotswold Archaeology на территории, где в настоящее время строится новый кампус Университета Глостера. Ранее здесь располагался универмаг Debenhams. Руководитель проекта отметил, что раскопки в Глостере всегда приводят к новым открытиям.
«Это невероятно важное место», — добавил он.Также на территории работ были обнаружены различные артефакты. В их числе были табачная трубка и фрагменты винной бутылки, которые позволили датировать находки поздним Средневековьем.
Новый университетский кампус откроется в сентябре. Ожидается, что в нем организуют выставку обнаруженных артефактов, хотя человеческие останки в список экспонатов включать не планируют.