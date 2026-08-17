Родителям дали советы по подготовке детей к школе
Argumenti.ru: не стоит экономить на обуви и рюкзаке для школьника
При подготовке ребенка к новому учебному году не стоит экономить на столе и стуле, а также обуви и рюкзаке. Об этом сообщает издание argumenti.ru.
Отмечается, что ребенок проводит за рабочим местом, поэтому важно выбирать качественную мебель. Также необходима хорошая настольная лампа, чтобы ученику не приходилось напрягать зрение во время чтения и письма.
«Рюкзак должен подходить ребенку по размеру и не превращаться в неподъемную конструкцию уже после того, как туда положили учебники. Обувь должна быть удобной, легкой и качественной. Если есть возможность, лучше выбирать материалы, которые позволяют ногам дышать», — говорится в материале.
При этом сэкономить можно на канцтоварах, тетрадях и обложках. При этом из формы можно купить только самое необходимое, а остальное приобрести в сезон скидок, который наступит через несколько недель после 1 сентября.
Тем временем эксперт по этикету Екатерина Богачева посоветовала родителям ответственно выбирать наряд на День знаний. Лучше всего ориентироваться на традиционный деловой стиль или casual.
«Женщинам лучше отдавать предпочтение костюмам с классическими брюками или юбками. Однако последние не должны быть короткими: идеальная длина — на ладонь выше или ниже колена. То же самое касается платьев», — пояснила Богачева в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, стоит отказаться от глубоких декольте, открытых плеч, джинсов и кожаных вещей. Лучше всего выбирать однотонные модели со спокойными цветами и ненавязчивый парфюм, заключила Богачева.