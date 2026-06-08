Гипоаллергенное меню может появиться в школах в начале учебного года
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в российских школах уже в начале учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, работа над таким рационом продолжается. Ведомство рассчитывает завершить эту работу к началу учебного года.
Глава Роспотребнадзора добавила, что во многих школах набирает популярность формат шведского стола. По ее словам, ведомство не мешает такой практике, если ее организовали грамотно. В этом случае ребенок может получать здоровый набор продуктов и есть в школе с удовольствием.
Попова сделала это заявление на полях Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня.
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