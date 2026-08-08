Российских школьников ждет новая программа обучения с 1 сентября

08 августа 2026, 13:40

Министр Кравцов: школьников будут учить по новой программе с 1 сентября

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Российских школьников с нового учебного года ждет комплексное обновление образовательных программ. Все изменения направлены на унификацию образовательного пространства по всей стране, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.