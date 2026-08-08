Российских школьников ждет новая программа обучения с 1 сентября
Российских школьников с нового учебного года ждет комплексное обновление образовательных программ. Все изменения направлены на унификацию образовательного пространства по всей стране, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.
Ведомство провело ревизию содержания как основных предметов, так и внеурочной деятельности. Ключевые нововведения затронут гуманитарный блок и предметы безопасности. С 1 сентября 2026 года «Обществознание» будет преподаваться только в 9-11 классах, при этом количество часов, отведенных на историю, увеличат. Для этого предмета вводится жесткая единая программа с фиксированной хронологией тем, менять которую школам запрещено.
С 2027 года поэтапно вводится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России». С января 2027 года его начнут изучать пятиклассники, а с сентября — учащиеся шестых и седьмых классов. Курс призван сформировать у детей мировоззрение на базе традиционных ценностей через изучение биографий выдающихся государственных, культурных деятелей, ученых и военных, включая героев специальной военной операции.
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с сентября делится на два самостоятельных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Упор в обучении сделают на практические навыки поведения в быту, городе, природной и цифровой среде, а также на подготовку к осознанной позиции в вопросах защиты страны.
В сфере воспитания с нового учебного года в пилотных школах всех регионов стартует трехуровневая система оценки поведения для учеников со второго по восьмой класс («образцовое», «допустимое», «недопустимое»). По итогам апробации прошлого года эту модель признали наиболее эффективной. Общефедеральное внедрение системы возможно с 1 сентября 2027 года.
Кроме того, с 2026/27 учебного года в курс профориентации «Россия — мои горизонты» включат обязательный региональный компонент. Ученики 6–11 классов на не менее чем восьми занятиях познакомятся с экономикой, крупнейшими предприятиями и востребованными профессиями своего субъекта РФ. По данным министерства, за парты 1 сентября сядут порядка 17,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — первоклассники.
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