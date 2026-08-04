Треть новосибирцев купят детям б/у вещи к школе в целях экономии
Большинство родителей в Новосибирске начинают закупаться к школе за месяц до 1 сентября, а семь из десяти сталкиваются с незапланированными расходами. Опрос провели аналитики «Авито».
По данным портала «Om1 Новосибирск», 61% опрошенных приобретают необходимые товары за месяц до начала занятий, 9% — за одну-две недели, столько же — в последние дни августа. 17% начинают готовиться в начале лета, 4% — сразу после окончания предыдущего года.
Чаще всего покупают канцелярию (83%), школьную форму (80%), обувь (55%), рюкзаки (43%), пеналы (41%), спортивную форму (37%) и учебники (30%). 37% респондентов готовы рассматривать ресейл — школьные принадлежности с рук уже покупали 33% жителей.
Средний бюджет на подготовку к учебному году составил 20 тысяч рублей. При этом 27% планируют уложиться в 10 тысяч, 20% — в 10–20 тысяч, 29% — в 20–30 тысяч, 11% собираются потратить еще больше.
При этом 70% родителей сталкивались с перерасходом. Чаще всего это происходит из-за того, что ребенок вырос из одежды. На эту причину указали 36% опрошенных. Еще 30% рассказали, что в процессе подготовки возникает необходимость докупать принадлежности. У 19% появляется такая проблема из-за желания ребенка купить более дорогие вещи.
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