Археолог Монтейру: У португальских берегов затоплено 250 кораблей с сокровищами

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У берегов Португалии на дне океана лежат по меньшей мере 250 ранее затонувших кораблей с сокровищами. Такое громкое заявление сделал учёный-аархеолог Александр Монтейру.
Его слова приводит издание Observador. Учёный составил подробную базу, в которую занёс данные о 8 620 кораблекрушениях, которые произошли у португальских берегов, начиная с 1500-го года. По результатам анализа этих материалов Монтейру пришёл к выводу, что на дне в районе Азорских островов, острова Мадейра и материковой части страны должны находиться как минимум 250 кораблей, перевозивших сокровища из колоний и не достигших берега.
В частности, археолог утверждает, что нашёл останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, затонувшего в 1615 году у острова Фаял в Азорском архипелаге. Также, по его словам, в водах у полуострова Троя лежит корабль Nossa Senhora do Rosário, который затонул в 1859 году с грузом серебра и золота на борту массой 22 тонны. Вероятно, в ближайшее время на Португалию можно ожидать массового нашествия искателей сокровищ.
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