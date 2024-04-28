Европейская страна отказалась платить репарации бывшим колониям

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Власти Португалии отказались инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что португальский кабмин планирует «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». При этом у страны «отсутствует программа конкретных действий» по выплате репараций.
В правительстве пояснили, что предыдущие власти государства проводили такую же политику по данному вопросу.
Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что правительство страны несет ответственность за «ошибки прошлого», поэтому оно должно заплатить за преступления, которые были совершены при владении колониями.
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В правительстве пояснили, что предыдущие власти государства проводили такую же политику по данному вопросу.
Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что правительство страны несет ответственность за «ошибки прошлого», поэтому оно должно заплатить за преступления, которые были совершены при владении колониями.
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Екатерина Коршунова