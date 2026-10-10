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Археологи нашли на дне моря кольцо возрастом две тысячи лет, пишут СМИ

People: В Египте обнаружили кольцо-печать возрастом две тысячи лет
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Подводные археологи, исследующие затонувшие руины у берегов Египта, нашли бронзовое кольцо-печать возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщает People.



Артефакт обнаружили среди руин древней Александрии на дне Средиземного моря. По предварительным данным, на украшении изображен Александрийский маяк — одно из семи чудес античного мира.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Хишам эль-Лити назвал находку исключительной, отметив, что ранее кольца-печати с изображением этого сооружения не находили. Кольцо нашли на царском острове Антиродос, где в древности располагался царский дворец, описанный греческим историком Страбоном, посещавшим Египет между 29 и 25 годами до н. э. После новой находки археологи предположили, что дворец использовался вплоть до II века нашей эры — вероятно, для административных нужд, включая управление маяком.

Александрийский маяк (Фаросский) построили в III веке до н. э. на острове Фарос. Его высота достигала 120-140 метров, что делало его одним из самых высоких сооружений античности. Маяк разрушила серия землетрясений к XIV веку.

Никита Кротов

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