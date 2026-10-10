Археологи нашли на дне моря кольцо возрастом две тысячи лет, пишут СМИ

10 октября 2026, 19:53

People: В Египте обнаружили кольцо-печать возрастом две тысячи лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Подводные археологи, исследующие затонувшие руины у берегов Египта, нашли бронзовое кольцо-печать возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщает People.