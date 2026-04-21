Археологи обнаружили уникальный папирус с текстом «Илиады»

21 апреля 2026, 12:48

Группа архитекторов из Университета Барселоны нашла папирус с фрагментом «Илиады»

Группа учёных из Барселонского университета под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс в археологической миссии в Египте обнаружила папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Исследователи отмечают, что это исключительная находка.





В экспедиции 2025 года в Египет команда Нурии Кастеллано обнаружила в гробнице 65‑го сектора 22-ю мумию римского периода. На животе у нее нашли папирус, помещённый туда в рамках ритуала бальзамирования. Ранее учёные уже находили папирусы на греческом языке в том же месте, но все они содержали магические или ритуальные тексты. Литературный текст был найден впервые.



В феврале 2026 года папирус был проанализирован реставратором Маргалидой Мунар, папирологом Леей Машиа и профессором кафедры классической, романской и семитской филологии Игнаси‑Хавьером Адиего. Учёные считают, что найденный текст содержит в себе каталог кораблей из «Илиады».





«Это не первый случай обнаружения греческих папирусов, упакованных и запечатанных в процессе бальзамирования мумии, но до сих пор они в основном носили магический характер. С другой стороны, следует помнить, что с конца XIX века в Оксиринхе было обнаружено огромное количество папирусов, включая греческие литературные тексты большой важности, но главной новинкой является обнаружение литературного папируса в погребальном контексте», — поясняет профессор Адиего.