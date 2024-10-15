Археологи обнаружили уникальный артефакт при раскопках в центре Москвы

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Московские археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
«Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века», — приводится информация на сайте.
Примечательно, что ранее в столице подобные артефакты не были найдены. Циркуль, у которого сохранилась костяная часть ножки и латунное крепление с дужкой, мог принадлежать студенту или инженеру. В скором времени старинную находку передадут в музейный фонд.
Ранее сообщалось, что археологи в Москве обнаружили артефакты возрастом девять тысяч лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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