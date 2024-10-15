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Археологи обнаружили уникальный артефакт при раскопках в центре Москвы

Археологи во время раскопок обнаружили в Москве старинный костяной циркуль
15 октября 2024, 11:48
Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Московские археологи во время раскопок обнаружили старинный костяной циркуль. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
«Во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII — начала XIX века», — приводится информация на сайте.

Примечательно, что ранее в столице подобные артефакты не были найдены. Циркуль, у которого сохранилась костяная часть ножки и латунное крепление с дужкой, мог принадлежать студенту или инженеру. В скором времени старинную находку передадут в музейный фонд.



Ранее сообщалось, что археологи в Москве обнаружили артефакты возрастом девять тысяч лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
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#информация
#археология
#москва
#музеи
В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс. объектов по «гаражной амнистии»
15 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За три квартала 2024 года в Подмосковье по упрощённой схеме в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировали о 8,9 тыс. объектов недвижимости, в том числе свыше 2,5 тыс. гаражей — на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также более 6,4 тыс. земельных участков: на полторы тысячи больше, чем с января по сентябрь прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь зарегистрированных в этом году по «гаражной амнистии» земельных участков составила 164 тысячи квадратных метров.

Всего с начала «гаражной амнистии» в Подмосковье зарегистрировали 7 тысяч 115 гаражей и 15 тысяч 636 земельных участков.

В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.

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#минимущества
#гараж
#регистрация
#московская область
#подмосковье
#земельные участки
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«Билайн»: аферисты взламывают неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp*
15 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Urupong

Неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp* взламывают мошенники, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя клиентского обслуживания и сервиса розницы «Вымпелкома» Дмитрия Чернова.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — прокомментировал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что аферисты меняют изображение в профиле, используя лого компании, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы. Идентифицировать мошенника сложно, поскольку вызов идет через мессенджер. В зоне риска находятся пенсионеры.

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#россия
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#мессенджеры
#мошенники
#новости
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В округе Восход завершили строительство фонтана
15 октября 2024, 11:50

Фото: Ксения Афонина

Строительство фонтана завершили в подмосковном округе Восход, чаша фонтана сделана из гранита и керамогранита, в конструкции 16 форсунок для подачи водяных струй и 49 светодиодных подсветок. Однако полюбоваться на работу нового фонтана жители смогут только в будущем году, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Мы планируем запустить фонтан уже в следующем году, так как бригада завершила работы только сейчас. Поэтому мы не станем устанавливать железные круги и фонтанный столб, ведь уже пора готовить фонтан к зиме», — пояснил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.
Он добавил, что фонтан включат в конце апреля 2025 года, и жители смогут каждый день до конца тёплого сезона любоваться светодинамическим водным шоу.

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#благоустройство
#фонтан
#московская область
#подмосковье
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В благоустройстве Подмосковья задействуют технологии VK
15 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/RoschetzkyIstockPhoto

Оптимальные стратегии благоустройства в Московской области помогут выбрать аналитические сервисы на базе машинного обучения VK Predict, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«Пилотный проект на основе технологий VK позволил определить влияние уже принятых мер на популярность локаций среди жителей. Например, посещаемость парков Малевича и Шишкин лес после благоустройства выросла в два раза», — говорится в сообщении.
Аналитические сервисы позволят определить точки притяжения людей, составить примерный «портрет» посетителей: средний возраст, потребности и пр. и таким образом выбрать наиболее перспективные варианты благоустройства.

«При проектировании территорий мы стараемся анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации, чтобы благоустройство было более функциональным и востребованным», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Отмечается, что ИТ-технологии помогают обработать большие массивы информации, что позволяет определить перспективные направления развития и сделать регион более комфортным, а инвестиции — максимально эффективными.

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#благоустройство
#цифровизация
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
Стилист Тоторина: волосам в осенне-зимний период нужны сухой шампунь и пудра
15 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Elena Batkova

Наступила пора холодов. Люди надевают головные уборы, чтобы уберечься себя от порывов ветра. Но что делать с волосами? Хочется, чтобы они всегда выглядели ухоженно, красиво и аккуратно.
Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за волосами в осенне-зимний период.

«Нам нужно увлажнять волосы, потому что после подключения отопительного сезона дома жарко, а на улице холодно. Увлажнение — это маски и кондиционеры. Также стоит использовать антистатик, чтобы волосы не электризовались. Термозащита тоже хорошо пригодится в холода», — объяснила эксперт.
Она добавила, что шапки, действительно, переносят различные загрязнения, однако есть вариант, как этого избежать.

«Шапки быстро впитывают загрязнение. А если мы будем использовать шапки-пятидневки, и в конце недели их стирать, то волосы будут меньше электризоваться, будут чистыми, а прическа сможет долго оставаться ухоженной», — рекомендовала стилист.

По ее словам, можно сохранить объем и эффект волос, несмотря на головные уборы, и для этого есть несколько «приемов»:

  • Если у вас каре, средняя длина либо стрижка с удлиненной челкой, перекиньте пробор в противоположную сторону от того, как вы носите, и после этого натягивайте шапку. Волосы привыкнут лежать в неестественном для себя положении, а потом, когда вы снимете шапку и сделаете легкий массаж, лягут обратно, имея хороший объем.
  • Если вы обладаете длинными волосами, то стоит максимально высоко сделать куличку, закрутить жгут и убрать все под шапку. Потом снять и сделать массаж. Будет не просто объем, но и красивые волны.

Также Тоторина подчеркнула, что хорошо использовать лак несильной фиксации, солевой спрей, сухую пудру или сухой шампунь.

«После сушки волос побрызгать лаком несильной фиксации и немножко поджать волосы. Если объем упал, нужно сделать массаж и побрызгать сухой пудрой. И можно использовать сухой шампунь прямо после мытья», — посоветовала специалист.

Она развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра проникают в кожу головы и влияют на мозговую деятельность.

«Я использую их на протяжение десяти лет, и мой мозг в порядке!» — заключила стилист.

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#мода
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В Ступине провели выездную администрацию на предприятии «Аэросила»
15 октября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с представителями муниципалитета и Ступинской больницы провели встречу с работниками научно-производственного предприятия «Аэросила» в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба округа. Во встрече также принял участие замдиректора предприятия Олег Голосеев.
«В ходе встречи был поднят вопрос о работе общественного транспорта: жительница посёлка Монино пожаловалась, что объединение нескольких маршрутов усложнило сотрудникам предприятия путь на работу и домой. Глава округа рассказал, почему пришлось прибегнуть к той мере, а также сообщил, что предпринимается для улучшения ситуации. В частности, перевозчик набирает дополнительных водителей», — говорится в сообщении.
Жители также спросили о сроках завершения капитального ремонта городского бассейна. Сергей Мужальских сообщил, что работы должны закончить до конца года. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся ЖКХ, вывоза мусора, ремонта домов и пр.

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#ступино
#выездная администрация
#приём
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В Подмосковье продолжаются работы по пуску тепла
15 октября 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Nostal6ie

В Дмитровском городском округе продолжается подключение новых линий теплотрасс к котельным, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Заполнение системы началось в 12 часов дня, и вскоре тепло с котельной на улице Профессиональной поступит в микрорайон ДЗФС. Затем специалисты приступят к заполнению сетей в микрорайонах Михалина и Аверьянова. Также идёт заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицах Пушкинская и Подлипичье.

В Подольске и Пушкино проводятся работы по устранению утечек.

В городском округе Щёлково из-за скопления воздуха в системе произошла перегрузка стояков.

В Солнечногорске проводятся работы по настройке системы.

На улицах Ленинградской и Красной временно снизились параметры теплоносителя из-за проведения работ на котельной ГЭМЗ. Работы завершены, и теплоснабжение постепенно восстанавливается.

В городском округе Электросталь восстановлена подача ресурсов на улицах Западной и Журавлёва, проводились работы по устранению утечки на теплотрассе.

На улице Сосновой, 5, в Котельниках отопление и горячее водоснабжение предоставляются, проводились работы по регулированию ЦТП.

На сегодняшний день в Московской области к теплу подключено 100% социальных объектов и 99,6% многоквартирных домов.

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#подмосковье
#теплоснабжение
#водоснабжение
#специалисты
#котельная
#ремонт
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К заявке на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье подключили ИИ
15 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Dobrila Vignjevic

Оформить ежемесячную денежную компенсацию на оплату стационарного телефона через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации на оплату услуг местных телефонных соединений. Это позволит уменьшить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Компенсация оплаты за домашний телефон положена пожилым ветеранам труда или военной службы и ряду других категорий льготников.

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Во Фрязине капитально отремонтируют детский сад
15 октября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учреждения», — говорится в сообщении.
Общая площадь детского сада составляет более 840 квадратных метров, завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная стоимость лота составляет 105 миллионов 410 тысяч 760 рулей 40 копеек. Заявки принимаются до 31 октября.

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