В Москве начнется строительство новой школы в Нижегородском районе на 600 мест

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Власти столицы одобрили проект строительства общеобразовательной школы на юго-востоке Москвы в Нижегородском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.
Проект включает в себя четырехэтажное здание с отдельными входами для учеников начальной, средней и старшей школы. В каждой из этих групп предусмотрены зоны ожидания для посетителей, гардеробные и пульт охраны. Новое образовательное учреждение сможет принять до 600 учащихся.
На первом этаже расположатся учебные кабинеты для начальных классов, а также кабинет для индивидуальных занятий. Также здесь будут универсальные и специализированные кабинеты для средней и старшей школы, лабораторно-исследовательский комплекс, зал для мероприятий, пищеблок с обеденным залом и медицинский блок.
Второй этаж будет отведен под универсальные учебные кабинеты для средней и старшей школы, два спортивных зала с раздевалками для девочек и мальчиков, а также зал для проведения мероприятий. На третьем этаже разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и мастерская живописи, а также зоны отдыха.
Четвертый этаж будет посвящен старшеклассникам: здесь появятся специализированные учебные кабинеты, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.
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На первом этаже расположатся учебные кабинеты для начальных классов, а также кабинет для индивидуальных занятий. Также здесь будут универсальные и специализированные кабинеты для средней и старшей школы, лабораторно-исследовательский комплекс, зал для мероприятий, пищеблок с обеденным залом и медицинский блок.
Второй этаж будет отведен под универсальные учебные кабинеты для средней и старшей школы, два спортивных зала с раздевалками для девочек и мальчиков, а также зал для проведения мероприятий. На третьем этаже разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и мастерская живописи, а также зоны отдыха.
Четвертый этаж будет посвящен старшеклассникам: здесь появятся специализированные учебные кабинеты, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.
Читайте также:
В Наро-Фоминске возводят малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб»
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Дарья Осипова