В Москве временно приостановили работу сервисов аренды самокатов

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Кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» в Москве временно приостановили работу из-за снега. Об этом департамент транспорта Москвы написал в своем Telegram-канале.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в нынешних погодных условиях поездки на электросамокатах могут быть опасны для граждан. По этой причине операторы сервисов аренды приостановили поездки.
Утверждается, что с установлением хорошей погоды сервисы аренды продолжат свою работу. В дептрансе Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом.
Напомним, первый снег пошел в столице в понедельник, 14 октября. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут до 15% месячной нормы осадков.
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Утверждается, что с установлением хорошей погоды сервисы аренды продолжат свою работу. В дептрансе Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом.
Напомним, первый снег пошел в столице в понедельник, 14 октября. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут до 15% месячной нормы осадков.
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Екатерина Коршунова