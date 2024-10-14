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Депутат Толмачев объяснил закрытие единственного филиала МГУ в Европе

14 октября 2024, 21:37
Фото: iStock/ABGlavin

Фото: iStock/ABGlavin

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что закрытие единственного филиала МГУ в Европе означает ещё больший разрыв в отношениях России и Запада, а также деградацию последнего.


«Ликвидация филиалов наших вузов на Западе — это и часть распада наших с ним отношений, и ещё один симптом его деградации. Полярность мира меняется, а значит, это открывает перед нами новые горизонты. Сегодня в наших вузах учатся тысячи иностранцев, выходцев из стран Азии и Африки, что доказывает высокую ценность нашего образования. Это отличный фундамент для того, чтобы не только принимать учащихся у себя, но и приходить в их страны», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ).

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Запашный жёстко отозвался о запрете животных в цирках
Запашный назвал инициативу о запрете животных в цирках идиотской
14 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/NejroN

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный резко раскритиковал инициативу запретить животных в цирках.
«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — ответил в беседе с NEWS.ru Запашный.

Ранее дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.

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#запрет
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#цирк
#животные
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Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба
14 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Karina Egorova

Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу, передает РИА Новости.
Министр отметила, что ей нельзя кушать хлеб. По ее словам, пастила очень похожа на хлеб.

Глава Минсельхоза РФ добавила, что у нее дома всегда имеется «Белевская пастила». Пастила — это знаковый российский продукт, о котором должен узнать весь мир, заключила Лут.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Во Франции арестовали имущество российских бизнесменов
Monde: во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму свыше €70 млн
14 октября 2024, 19:51

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму более 70 млн евро в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источник.
Уточняется, что арест был наложен на купленные в 2012-2014 годах объекты недвижимости на юго-востоке Франции. В перечень вошли: поместье площадью 22,5 га в Грассе и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо. Автомобили люксовых марок также фигурируют в деле.

Согласно информации источника, владельцами данного имущества могут быть Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, которые имеют паспорта Кипра. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

Ранее сообщалось, что по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Москве временно приостановили работу сервисов аренды самокатов
«Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» временно приостановили работу из-за снега
14 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» в Москве временно приостановили работу из-за снега. Об этом департамент транспорта Москвы написал в своем Telegram-канале.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в нынешних погодных условиях поездки на электросамокатах могут быть опасны для граждан. По этой причине операторы сервисов аренды приостановили поездки.

Утверждается, что с установлением хорошей погоды сервисы аренды продолжат свою работу. В дептрансе Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

Напомним, первый снег пошел в столице в понедельник, 14 октября. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут до 15% месячной нормы осадков.

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Синоптик Позднякова раскрыла, когда погода в столичном регионе вернётся к норме
Синоптик Позднякова спрогнозировала нормализацию температур к концу недели
14 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.
«Минус по Московской области в ночные часы — неустойчивый, кратковременное понижение температуры возможно в начале следующей календарной недели. Это нельзя назвать устойчивым минусом. Это характерное явление для октября. Хотя температура в начале недели будет чуть ниже климатической нормы, но ненамного», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

А синоптики кемеровского Гидрометцентра уже спрогнозировали минусовую температуру в регионе с небольшим снегом. Так, завтра, 15 октября, ночью ожидается от -2 до -7°C, местами до -13°C.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — приводит «Сiбдепо» сообщение ЦГМС Кемерова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.

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#москва
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Дрессировщица Исайчева назвала опасность запрета животных в цирках
14 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/foras05

Дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.
«Я отрицательно отношусь к этому запрету. Цирки долго не протянут без выступления животных, потому что их любят дети. Цирки — детские развлекательные учреждения, детям будет неинтересно смотреть только на акробатов и гимнастов. Целую плеяду животных, которые работают в цирках, девать будет некуда. Не все зоопарки смогут себе позволить принять животных из цирков. Этот запрет уничтожит одно из величайших достижений нашей страны — цирк», — разъяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Исайчева.

Тем временем для домашних животных в Москве оборудуются всё новые площадки для выгула, и более 270 тыс. участников проекта «Активный гражданин» уже оценили новый формат таких пространств.

«В голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи выбирали лучшие из 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев. Более 45% участников голосования – неравнодушные горожане, у которых нет собак, но они готовы участвовать в жизни города. Четверть проголосовавших – москвичи, у которых есть четвероногие друзья. Еще 12% участников только планируют стать собаководами», – приводит АГН «Москва» сообщение в пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи.

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#дети
#госдума
#цирк
#запрет
#новые законо животные
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Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии по делу о статусе иноагента
14 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы признал французского гражданина Лорана Винатье* виновным по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Винатье* виновным, назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — гласит приговор.

Уточняется, что гособвинение запросило для подсудимого три года и три месяца колонии, при этом защита настаивала на штрафе.
В последнем слове Винатье* признал свою вину и процитировал стихотворение Пушкина, и попросил судью вынести справедливое решение, уточнив, что лишение свободы сильно скажется на условиях жизни его семьи.

Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

Напомним, Винатье* задержали в Москве в начале июня. Следствие установило, что он целенаправленно собирал информацию в разговорах с экспертами и госслужащими, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности РФ. Он также не собирался исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#рф
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Депутат Лантратова объяснила неэффективность налога на бездетность
14 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости
«В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием. Введением дополнительного налога проблему не решишь, можно вызвать только негативную реакцию общества. Обеспечение доступного жилья, медпомощи, увеличение пособий, предоставление налоговых льгот, доступность детсадов, качественное образование — вот что поможет», — пояснила в беседе с RT Лантратова.

А кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал родителям как можно раньше начать копить на образование ребёнка.

«Стоит открыть накопительный счёт, постоянно перечисляя средства. Так можно установить определённый процент от всех получаемых доходов — например, 5% со всех плановых доходов и 20% от внеплановых. Когда будет сформирована небольшая сумма денег, можно задуматься об открытии вклада, в том числе посмотреть проценты по долгосрочным депозитам», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балынин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают подробностей предложения о введении налога на бездетность для россиян.

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#образование
#меры
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#налог
#рф
#дети
#семья
#демография
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На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
14 октября 2024, 18:13

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Анонимные сообщения о минировании гражданских объектов поступают по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Сумах. Об этом сообщает «РБК-Украина».
В разных регионах страны на электронную почту органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов приходят письма о минировании зданий. В полиции Украины подтвердили данную информацию.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ищут взрывоопасные объекты в школах, в здании Верховного суда и в иных учреждениях.

Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что поступила информация о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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