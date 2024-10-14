Депутат Толмачев объяснил закрытие единственного филиала МГУ в Европе

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Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что закрытие единственного филиала МГУ в Европе означает ещё больший разрыв в отношениях России и Запада, а также деградацию последнего.
«Ликвидация филиалов наших вузов на Западе — это и часть распада наших с ним отношений, и ещё один симптом его деградации. Полярность мира меняется, а значит, это открывает перед нами новые горизонты. Сегодня в наших вузах учатся тысячи иностранцев, выходцев из стран Азии и Африки, что доказывает высокую ценность нашего образования. Это отличный фундамент для того, чтобы не только принимать учащихся у себя, но и приходить в их страны», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачев.Ранее сообщалось, что в Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ).
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