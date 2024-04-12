Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс — видео

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Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS.
Отмечается, что парашютисты совершили прыжок с высоты более 10 тысяч метров. Длительность свободного падения составила порядка двух минут.
Уточняется, что парашютисты достигли назначенной точки. По информации источника, с самолета Ил-76 также было сброшено оборудование, которое планируется развернуть на дрейфующей льдине.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что парашютисты достигли назначенной точки. По информации источника, с самолета Ил-76 также было сброшено оборудование, которое планируется развернуть на дрейфующей льдине.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова