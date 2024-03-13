Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки

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Эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявил, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
«Жителям ЖК должно быть понятно, где и куда ставить автомобиль. Архитекторы, которые проектируют современные ЖК должны продумывать все, включая гостевые парковки. Тем более, что сейчас вся строительная политика нацелена на то, чтобы человек мог добраться, куда угодно без автомобиля», — приводит Общественная Служба Новостей слова Заливухина.
Он добавил, что стоит в уже существующих уже районах налаживать транспортную систему и делать её удобнее.
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