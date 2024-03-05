Новый паркинг на 1000 парковочных мест появится в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» началось строительство паркинга почти на 1000 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый паркинг будет состоять из двух отдельно стоящих корпусов наземного паркинга общей площадью 31,6 тыс. кв. метров.
Стоит отметить, что жилом комплексе также идет строительство школы на 1100 человек и детский сад на 310 мест, которые планируют сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.
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«В каждом здании паркинга предусмотрено 499 машино-мест. Строения будут вписаны в окружающую визуальную среду благодаря «парящим» элементам фасадов в цвет неба. В таких конструкциях больше места и всегда есть возможность организовать комфортные разъезды. Помимо стандартных машино-мест, на верхних этажах зданий будут доступны сдвоенные машино-места. Для удобства автовладельцев парковку оборудуют пассажирскими лифтами», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева