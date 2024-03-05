В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Трёхэтажный паркинг на 499 машин построят рядом с деревней Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь трёхэтажного здания с дополнительным подземным этажом составит свыше 13 тысяч квадратных метров. На подземном этаже, помимо мест для машин, организуют автомойку на четыре автомобиля, а также места для хранения велосипедов», — отмечается в сообщении.На прилегающей к зданию территории будет обустроена плоскостная парковка для машин. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство, включающее в себя озеленение.
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Лев Каштанов