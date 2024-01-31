Автовладельцев призвали правильно парковаться для своевременного вывоза отходов

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В региональном операторе по обращению с ТКО ООО «Хартия» призвали автовладельцев не парковать свои автомобили в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для ТКО для своевременного вывоза мусора.
«Такая парковка делает невозможной выкат баков с отходами и проезд мусоровозов. Помните, что соблюдение правил парковки и утвержденного порядка накопления твердых коммунальных отходов – гарантия своевременного вывоза ТКО и чистоты в ваших дворах», - пояснили в компании.
При этом отмечается, что зимой обстановка во дворах осложняется в связи с выпавшим снегом, что становится причиной отсутствия подъездных путей для мусоровозов к контейнерным площадкам. Таким образом, автолюбителей призвали учитывать данные особенности при парковке машин.
«Если вы стали свидетелем такой неправильной парковки, мешающей работе мусоровоза, направляйте ваше обращение с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор»», - рассказали в компании.
Также там призвали автовладельцев не нарушать правила парковки и оставлять место для проезда крупногабаритного транспорта и доступа.
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Элина Позднякова