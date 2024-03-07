Архитекторы Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Архитекторы и проектировщики Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Международный форум деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2024» пройдет с 18 по 20 июля в Вологде.
Кроме конкурса, участники форума смогут посетить лекции, дискуссии и круглые столы с участием профильных экспертов архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.
Подать заявку на участие можно до 13 мая 2024 года.
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«Тема форума «Взгляд в Завтра» направлена на актуальный срез существующих и выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике, пропаганду лучших проектных решений и развитие делового сотрудничества между архитекторами, проектировщиками, строителями, производителями деревянных конструкций и специалистами деревянного домостроения», — поделились в пресс-службе.
Подать заявку на участие можно до 13 мая 2024 года.
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Мира Полтева