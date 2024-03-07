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Архитекторы Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024»

07 марта 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Архитекторы и проектировщики Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Международный форум деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2024» пройдет с 18 по 20 июля в Вологде.

«Тема форума «Взгляд в Завтра» направлена на актуальный срез существующих и выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике, пропаганду лучших проектных решений и развитие делового сотрудничества между архитекторами, проектировщиками, строителями, производителями деревянных конструкций и специалистами деревянного домостроения», — поделились в пресс-службе.


Кроме конкурса, участники форума смогут посетить лекции, дискуссии и круглые столы с участием профильных экспертов архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.

Подать заявку на участие можно до 13 мая 2024 года.

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Путин рассказал, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков
07 марта 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что практически исключает алкоголь и назвал лучший способ для закаливания в рамках встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это – закаливание», — рассказал глава государства.

Он уточнил, что самым эффективным средством для закаливания является контрастный душ.

Ранее сообщалось, что Путин посетил с рабочим визитом Дворец самбо в Краснодаре. Глава государства проверит степень готовности объекта. Комплекс построен в рамках проекта «Город спорта». Строительство велось полтора года. Сейчас Дворец самбо представляет собой крупнейший спортивный объект на юге России.

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#самбо
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Попытки провокаций фиксировали на Всемирном фестивале молодёжи, сообщил Кириенко
07 марта 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На Всемирном фестивале молодёжи были зафиксированы попытки провокаций, которые удалось пресечь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Он рассказал, что при планировании фестиваля организаторы понимали, что будут попытки провокаций, поэтому заранее думали над обеспечением безопасности. Попытки провокаций действительно фиксировались, однако их удалось пресечь, подчеркнул Кириенко.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно пресечь эти попытки. Кириенко выразил им благодарность за профессиональную работу.

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#вфм
#фестиваль
#сергей кириенко
#безопасность
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Владимир Путин приехал во Дворец самбо в Краснодаре
Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
07 марта 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Дворец самбо в Краснодаре, об этом сообщает ТАСС.
Глава государства проверит степень готовности объекта. Комплекс построен в рамках проекта «Город спорта». Строительство велось полтора года. Сейчас Дворец самбо представляет собой крупнейший спортивный объект на юге России.

В центре есть все необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня: спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы. Дворец вмещает 3 тыс. зрителей. В мае текущего года здесь пройдет первое крупное спортивное событие — финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.

Развитие самбо и в целом единоборств — приоритет для Краснодарского края. Секции самбо открыты во всех местных школах, юное поколение активно приобщается к этому виду спорта.

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#владимир путин
#самбо
#краснодарский край
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В Подмосковье до конца марта проведут около 200 ярмарок
07 марта 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

195 тематических ярмарок проведут более чем в 30 городских округах Московской области до конца первого весеннего месяца, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В марте мы традиционно отмечаем Масленицу и Международный женский день. В честь этих праздников будут организованы ярмарки, на которых гостей ждут различные интерактивны и угощения. На ярмарках будет представлена продукция от наших фермеров, а также различные подарки и сувениры ручной работы», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Празднику 8 Марта будет посвящено 50 подмосковных ярмарок. Более 17 ярмарок «Широкая масленица» проведут на масленичной неделе, которая в этом году приходится на 11-17 марта. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Товары к Великому посту», «Сделано в Подмосковье», «Дружная весна» и «Весна, сад, огород». Кроме того, в Лотошине проведут ярмарки, посвящённые Дню работника культуры и Дню работника ЖКХ.

Полный список ярмарок размещён на сайте Минсельхозпрода региона.

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#8 марта
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Акционеры золотодобытчика Polymetal одобрили продажу бизнеса в России
07 марта 2024, 13:39

Фото: iStock/bodnarchuk

Акционеры компании Polymetal, которая является одним из крупнейших производителей золота и серебра, одобрили сделку по продаже российского бизнеса. Об этом сообщили представители организации.
Отмечается, что активы были оценены в 3,69 миллиарда долларов. Их выкупит компания «Мангазея плюс». Сделка должна быть закрыта до конца марта текущего года.

Компания сообщила о намерении прекратить свою деятельность на российском рынке в августе 2023 года. В фирме отметили, что уход из России был вынужденной мерой, поскольку продолжение работы в стране несёт за собой большие риски.

В компании добавили, что средства от продажи активов могут быть затрачены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане.

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#серебро
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Штрафы за парковку у мусорных баков за зиму в Подмосковье превысили миллион рублей
07 марта 2024, 13:27

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Владельцы автомобилей, перекрывающие подъезд мусоровозов к подмосковным контейнерным площадкам, за три зимних месяца были оштрафованы более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«К административной ответственности привлекли 169 автомобилистов, оставивших машины возле площадок с мусорными баками. Им придется заплатить штрафы в общей сумме на 1 миллион 31 тыс. рублей», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Отмечается также, что антилидером по нарушению правил парковки у контейнерных площадок стал Ленинский городской округ: там был выявлен 51 факт нарушения, сумма штрафов составила 249 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Лесопожарную технику в Подмосковье подготовили к опасному периоду
07 марта 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расконсервацию техники провели на лесопожарных станциях Московской области в преддверии пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Все пожарные автомобили сняты с подставок. Удалены консервационные смазки с рабочих поверхностей, приведены в рабочее состояние аккумуляторы, проверено давление в шинах. Двигатели заправили топливом и охлаждающей жидкостью. Технику, нуждающуюся в ремонте, починили», — уточнил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство, Владислав Мурашов.
Всего в регионе к новому пожароопасному периоду подготовили 331 одну единицу специальной техники для тушения лесов: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные трактора, тралы, бульдозеры и прочее.

По прогнозам, пожароопасный период в Московской области начнётся в этом году 1 апреля — на одну декаду раньше обычного.

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#московская область
#подмосковье
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Участок Можайского шоссе перекроют в ночь на 10 марта
07 марта 2024, 12:55

Фото: iStock/Carl Franz

Движение транспорта на Можайском шоссе в районе посёлке Школьный Одинцовского городского округа перекроют с 11 вечера 9 марта до шести утра 10 марта из-за работ по строительству обхода деревни Малые Вязёмы на ЦКАД, сообщает пресс-служба Автодора.
«Движения не будет на участке трассы от пересечения Можайского шоссе с Ямской улицей до пересечения с улицей Городок-17. Во время перекрытия рабочие будут монтировать балки пролётного строения путепровода над шоссе», — отмечается в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе планируют открыть в конце 2024 года. Новая дорога увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местные дороги. Улучшение дорожной ситуации почувствуют более одного миллиона автомобилистов, в том числе 250 тысяч жителей Одинцова, Звенигорода, Кубинки, Голицына и Истры.

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#московская область
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В Коломне в одной из школ открыли клуб юных натуралистов
07 марта 2024, 12:48

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Клуб юннатов открылся в Маливской школе городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новый кружок объединил школьников, которые активно интересуются миром природы и заботятся о растениях и животных.

«Юннатами стали ученики третьих и четвертых классов. После торжественной церемонии посвящения более 50 ребят поучаствовали в конкурсах, проявив свою эрудицию и смекалку. Павел Макаров придумал испытание «Следопыт», с которым справились те, кто смог по отдельным карточкам с изображением животных и следов определить, кому принадлежат те или иные отпечатки», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что на торжественном открытие присутствовали председатель Совета отделения «Движения Первых» в городском округе Коломна Ольга Шитова, директор школы Светлана Калинина и старший участковый лесничего Павел Макаров.

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