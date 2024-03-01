В Подмосковье пройдет конкурс «Марафон ESG»

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
«На пути к зеленому менеджменту»: в Подмосковье пройдет третий «Марафон ESG». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Марафон ESG» в этом году пройдет с 1 апреля по 31 октября, а подведение итогов намечено на 10 ноября.
Стоит отметить, что целью конкурса является оценка работы муниципальных образований по реализации регпроектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем.
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«Наше министерство первым заключило соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, направленное на распространение и развитие ESG-стандартов. В ходе последнего Марафона оценивалось качество природоохранной работы в муниципалитетах. Мы рады, что год от года количество участников марафона возрастае. Это существенно расширяет поле применения ESG-принципов в Подмосковье, а также количество номинаций самого Марафона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева