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«Арктик СПГ-2» перенёс сроки строительства третьей линии завода на 2025 год

22 августа 2024, 11:22
Фото: istockphoto / wichayada suwanachun

Фото: istockphoto / wichayada suwanachun

«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены как минимум до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году. Об этом сообщили в РБК.
Запуск линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного газа в год планировался на 2026 год.

По словам собеседников издания, работы в Центре строительства решено свести «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет работать до конца 2025 — начала 2026 года, после чего планирует вернуться к полноценной деятельности. Запуск третьей линии проекта сдвигается примерно на 2028 год.



«Высвободившихся рабочих перенаправят на основное производство СПГ — месторождение Утреннее, а также на судоверфь «Звезда», где строятся танкеры Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2». Причины изменения сроков строительства линии — сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров», — подчеркнули в издании.

Ранее появилась информация, что НОВАТЭК из-за санкций может сократить масштабы проекта «Арктик СПГ-2». Однако глава компании Леонид Михельсон утверждал, что проект уже получил основное оборудование от иностранных поставщиков.

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В Подмосковье с начала года семью обрели 1,7 тыс. сирот
22 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

1700 детей-сирот устроили в семьи в Московской области с начала текущего года специалисты органов опеки, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ключевой принцип нашей работы состоит в том, что не семья выбирает ребёнка, а ребёнок — семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами», – отметил первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что устройство детей-сирот в семьи является приоритетом в регионе. Здесь нет детдомов, вместо них функционируют семейные центры, условия в которых максимально приближены к домашним. Кроме того, дети находятся в этих центрах временно.

В настоящее время Московская область является регионом-лидером по устройству сирот в семьи.

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#московская область
#подмосковье
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В Севастополе отменили воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту открыто
22 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Воздушную тревогу отменили в Севастополе, движение по Керченскому мосту открыто сообщает губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации чиновника.

Севастопольские власти призвали граждан быть осторожными из-за суббоеприпасов, которые могут быть на земле после ликвидации российскими средствами противовоздушной обороны вражеской техники. Об обнаружении суббоеприпасов просят сообщать в оперативные службы.

Боевики ВСУ регулярно запускают свои беспилотники, которые сбиваются российской ПВО.

Спецоперация на Украине продолжается, противник пытается атаковать приграничные территории РФ, получая отпор.

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#россия
#крым
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#новости
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Глава Минчистоты Подмосковья Мурашов поздравил жителей с Днём флага России
22 августа 2024, 11:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, жителей Московской области поздравил с этим праздником зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.
«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день наш флаг развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — сказал Владислав Мурашов.
Официальным праздником День государственного флага России стал в 1994 году, соответствующий указ подписал первый президент Российской Федерации Борис Ельцин.

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#праздник
#флаг
#минчистоты
#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
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На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации
22 августа 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девятый поезд «Иволга» самой современной модификации 4.0 запустила Центральная пригородная пассажирская компания на МЦД-3, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дородной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже около 70 «Иволг» различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая «Иволга 4.0», а спустя всего четыре месяца этих составов здесь уже девять», — заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.
Он добавил, что до конца года на диаметре планируется полностью обновить подвижной состав.

Поезда «Иволга 4.0» отличаются улучшенным дизайном кресел, также для удобства пассажиров есть зарядки для разных типов гаджетов, поручни с «тёплым» покрытием, система климат-контроля, подстраивающаяся под температуру воздуха, и адаптивное освещение — яркое утром и более мягкое по вечерам. Кроме того, вагоны оснащены дополнительными экранами и информационными табло.

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#мцд-3
#минтранс мо
#электричка
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В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
22 августа 2024, 11:12

Фото: istockphoto/nevodka

В России мошенники освоили метод сокрытия своих действий, используя дропперов — людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом сообщила Александра Пожарская, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».
Ее цитируют «Известия».

Стало известно, что дропперы получают указания от мошенников о том, на какие счета следует переводить деньги, поступающие на их карты. Это позволяет злоумышленникам скрывать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дропперов могут направлять к банкоматам для снятия украденных средств или перевода их на криптокошельки.

В результате, пока правоохранительные органы пытаются разобрать всю цепочку, следы организаторов могут затеряться.

По словам Александры Пожарской, такие схемы начали развиваться еще во время пандемии коронавируса, а к концу 2022 года стали настолько распространенными, что Центральный банк России решил создать специальную базу дропперов. Чаще всего ими становятся молодые люди, включая несовершеннолетних, которых легко уговорить на такую «подработку».

Ранее специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#центральный банк россии
#люди
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Юным жителям Раменского вручили первые паспорта
22 августа 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемонию вручения первых паспортов провели для двенадцати 14-летних жителей Раменского городского округа, мероприятие состоялось накануне Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Паспорта ребятам вручил замглавы округа Владимир Каменских.

«По нашей доброй традиции, в канун большого праздника — Дня флага России — вручил паспорта юным гражданам. Для ребят этот памятный день, ведь паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Этот документ не только подтверждает личность гражданина, но и символизирует независимость и гражданскую ответственность», — сказал Владимир Каменских.
Церемония завершилась небольшим праздничным концертом. Кроме того, собравшимся сделали общую фотографию на память.

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#мероприятия
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Во Фрязине стартовала реновация
22 августа 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов, вместо которых построят современное жильё и Ледовый дворец, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На улицах Московская, Рабочая и Центральная будут построены дома переменной этажности, общая площадь жилых помещений в них составит 334 тысячи кв. метров. Под реновация попадут 42 ветхих дома, это около 40% всех требующих расселения малоэтажных жилых построек. В новые квартиры переедут около полутора тысяч человек», — говорится в сообщении.
Реновация затронет также заброшенную территорию около Рабочей улицы. Кроме того, планируется построить Ледовый дворец площадью около 6 тысяч квадратных метров.

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#фрязино
#реновация
#строительство
#ветхое жильё
#переселение
#расселение
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В подмосковной деревне Акатово построят котельную
22 августа 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируется построить в деревне Акатово городского округа Егорьевск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в районе дома 3А в деревне Акатово, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что котельная должна быть автоматизированной, то есть не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала. Завершение работ запланировано на 2025 года.

Начальная цена лота составляет 15 миллионов 706 тысяч 231 рубль 91 копейку, заявки принимаются до 3 сентября.

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#егорьевск
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
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Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила кадастровый номер
22 августа 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу на 1170 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в округе Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы-новостройки составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая на 585 посадочных мест, медпункт, а также административные и технические помещения», — отмечается в сообщении.
Школа была построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Договор предусматривает не только возведение социальных объектов, но и их последующую передачу в собственность муниципалитета.

Новое образовательное учреждение заработает с началом учебного года.

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#школа
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#новостройка
#минжилполитики мо
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