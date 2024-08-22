«Арктик СПГ-2» перенёс сроки строительства третьей линии завода на 2025 год

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«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году. Активные работы приостановлены как минимум до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году. Об этом сообщили в РБК.
Запуск линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного газа в год планировался на 2026 год.
По словам собеседников издания, работы в Центре строительства решено свести «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет работать до конца 2025 — начала 2026 года, после чего планирует вернуться к полноценной деятельности. Запуск третьей линии проекта сдвигается примерно на 2028 год.
Ранее появилась информация, что НОВАТЭК из-за санкций может сократить масштабы проекта «Арктик СПГ-2». Однако глава компании Леонид Михельсон утверждал, что проект уже получил основное оборудование от иностранных поставщиков.
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По словам собеседников издания, работы в Центре строительства решено свести «до минимально необходимых». В таком режиме центр будет работать до конца 2025 — начала 2026 года, после чего планирует вернуться к полноценной деятельности. Запуск третьей линии проекта сдвигается примерно на 2028 год.
«Высвободившихся рабочих перенаправят на основное производство СПГ — месторождение Утреннее, а также на судоверфь «Звезда», где строятся танкеры Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2». Причины изменения сроков строительства линии — сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров», — подчеркнули в издании.
Ранее появилась информация, что НОВАТЭК из-за санкций может сократить масштабы проекта «Арктик СПГ-2». Однако глава компании Леонид Михельсон утверждал, что проект уже получил основное оборудование от иностранных поставщиков.
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Мира Полтева