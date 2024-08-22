Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink

Фото: istock/Oleksii Halutva
Илон Маск объявил о своих амбициозных планах по внедрению мозговых имплантов Neuralink в течение следующего десятилетия. Об этом бизнесмен написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter).
Если все пойдет по плану, то через несколько лет импланты будут установлены у сотен человек, в течение пяти лет у десятков тысяч, а к десятому году — у миллионов, заявил Маск.
В начале августа Neuralink успешно провела вторую операцию по установке чипа Telepathy в мозг пациента. Маск сообщил, что в этом году планируется провести аналогичные процедуры для восьми человек. Первый имплант был установлен в январе текущего года 29-летнему Ноланду Арбо, который, несмотря на паралич, смог управлять компьютером с помощью мыслей.
Маск надеется, что эти технологии помогут миллионам людей улучшить качество жизни и развить новые возможности для взаимодействия с окружающим миром.
Напомним, Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.
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В начале августа Neuralink успешно провела вторую операцию по установке чипа Telepathy в мозг пациента. Маск сообщил, что в этом году планируется провести аналогичные процедуры для восьми человек. Первый имплант был установлен в январе текущего года 29-летнему Ноланду Арбо, который, несмотря на паралич, смог управлять компьютером с помощью мыслей.
Маск надеется, что эти технологии помогут миллионам людей улучшить качество жизни и развить новые возможности для взаимодействия с окружающим миром.
Напомним, Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.
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Елена Перлова