Во Фрязине стартовала реновация

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов, вместо которых построят современное жильё и Ледовый дворец, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На улицах Московская, Рабочая и Центральная будут построены дома переменной этажности, общая площадь жилых помещений в них составит 334 тысячи кв. метров. Под реновация попадут 42 ветхих дома, это около 40% всех требующих расселения малоэтажных жилых построек. В новые квартиры переедут около полутора тысяч человек», — говорится в сообщении.Реновация затронет также заброшенную территорию около Рабочей улицы. Кроме того, планируется построить Ледовый дворец площадью около 6 тысяч квадратных метров.
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