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Во Фрязине стартовала реновация

22 августа 2024, 10:55
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов, вместо которых построят современное жильё и Ледовый дворец, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


«На улицах Московская, Рабочая и Центральная будут построены дома переменной этажности, общая площадь жилых помещений в них составит 334 тысячи кв. метров. Под реновация попадут 42 ветхих дома, это около 40% всех требующих расселения малоэтажных жилых построек. В новые квартиры переедут около полутора тысяч человек», — говорится в сообщении.
Реновация затронет также заброшенную территорию около Рабочей улицы. Кроме того, планируется построить Ледовый дворец площадью около 6 тысяч квадратных метров.

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#расселение
В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
22 августа 2024, 11:12

Фото: istockphoto/nevodka

В России мошенники освоили метод сокрытия своих действий, используя дропперов — людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом сообщила Александра Пожарская, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».
Ее цитируют «Известия».

Стало известно, что дропперы получают указания от мошенников о том, на какие счета следует переводить деньги, поступающие на их карты. Это позволяет злоумышленникам скрывать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дропперов могут направлять к банкоматам для снятия украденных средств или перевода их на криптокошельки.

В результате, пока правоохранительные органы пытаются разобрать всю цепочку, следы организаторов могут затеряться.

По словам Александры Пожарской, такие схемы начали развиваться еще во время пандемии коронавируса, а к концу 2022 года стали настолько распространенными, что Центральный банк России решил создать специальную базу дропперов. Чаще всего ими становятся молодые люди, включая несовершеннолетних, которых легко уговорить на такую «подработку».

Ранее специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#банк
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#центральный банк россии
#люди
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Юным жителям Раменского вручили первые паспорта
22 августа 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемонию вручения первых паспортов провели для двенадцати 14-летних жителей Раменского городского округа, мероприятие состоялось накануне Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Паспорта ребятам вручил замглавы округа Владимир Каменских.

«По нашей доброй традиции, в канун большого праздника — Дня флага России — вручил паспорта юным гражданам. Для ребят этот памятный день, ведь паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Этот документ не только подтверждает личность гражданина, но и символизирует независимость и гражданскую ответственность», — сказал Владимир Каменских.
Церемония завершилась небольшим праздничным концертом. Кроме того, собравшимся сделали общую фотографию на память.

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#раменский городской округ
#раменское
#паспорт
#праздник
#мероприятия
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В подмосковной деревне Акатово построят котельную
22 августа 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируется построить в деревне Акатово городского округа Егорьевск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в районе дома 3А в деревне Акатово, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что котельная должна быть автоматизированной, то есть не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала. Завершение работ запланировано на 2025 года.

Начальная цена лота составляет 15 миллионов 706 тысяч 231 рубль 91 копейку, заявки принимаются до 3 сентября.

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#егорьевск
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
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Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила кадастровый номер
22 августа 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу на 1170 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в округе Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы-новостройки составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая на 585 посадочных мест, медпункт, а также административные и технические помещения», — отмечается в сообщении.
Школа была построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Договор предусматривает не только возведение социальных объектов, но и их последующую передачу в собственность муниципалитета.

Новое образовательное учреждение заработает с началом учебного года.

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#люберцы
#школа
#строительство
#новостройка
#минжилполитики мо
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На российский маркетплейсах обнаружили свыше 400 запрещенных БАД
22 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto / shurkin_son

Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств. Также среди них были рецептурные лекарства, сообщили в РИА Новости.
«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров с запрещенными веществами: ашваганда, якорцы стелющиеся, эфедра, кава-кава, листья коки. За продажу этих веществ предусмотрена уголовная ответственность.Также Роскачество выявило другие нарушения, например, более 60 тысяч БАД продавались без свидетельства о государственной регистрации, что является одним из самых распространенных нарушений», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ, а также лекарственные средства в разделах, не связанных с медициной.

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров на Ozon и «Яндекс.Маркете» были заблокированы.

Стоит отметить, что 46% россиян покупали БАДы, при этом 26% покупают их в аптеках, 13% — на маркетплейсах.

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#роскачество
#проверки
#яндекс
#нарушения
#наркотики
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Глава округа Волошин проверил подготовку к отопительному сезону в Новых Химках
22 августа 2024, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону в микрорайоне Новые Химки проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подготовка к зимнему сезону требует большой ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения», — отметил Дмитрий Волошин.
В настоящее время в Новых Химках работы ведутся у домов №№72 и 74 по Юбилейному проспекту: здесь перекладывают магистральную теплотрассу, чтобы обеспечить надёжную работу теплового пункта.

Подготовка к отопительному сезону ведётся и в других районах Химок, всего в округе до начала холодов будет заменено около 20 километров теплосетей.

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#химки
#дмитрий волошин
#отопительный сезон
#проверка
#теплотрасса
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Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы
22 августа 2024, 07:15

Фото: istock/gbh007

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. Об этом пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, не останутся ли россияне без сельди под шубой и красной икры к Новому году, Патрушев отметил, что рыба и икра будут доступны. Также можно будет приобрести селедку, шпроты и другие продукты для салатов.

«Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что российские рыбаки уже сейчас выловили больше сельди, иваси, кальмаров и креветок по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, наблюдается увеличение вылова тюльки и хамсы, а мойвенная путина в Баренцевом море прошла успешно — это сырье для консервов и бутербродов.

По его словам, предпосылок к повышению цен нет. Сообщается, что объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 000 тонн. В Росрыболовстве заявили, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.

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#россияне
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Маск: через 10 лет в мозг миллионов людей будут внедрены чипы Neuralink
22 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Oleksii Halutva

Илон Маск объявил о своих амбициозных планах по внедрению мозговых имплантов Neuralink в течение следующего десятилетия. Об этом бизнесмен написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter).
Если все пойдет по плану, то через несколько лет импланты будут установлены у сотен человек, в течение пяти лет у десятков тысяч, а к десятому году — у миллионов, заявил Маск.

В начале августа Neuralink успешно провела вторую операцию по установке чипа Telepathy в мозг пациента. Маск сообщил, что в этом году планируется провести аналогичные процедуры для восьми человек. Первый имплант был установлен в январе текущего года 29-летнему Ноланду Арбо, который, несмотря на паралич, смог управлять компьютером с помощью мыслей.

Маск надеется, что эти технологии помогут миллионам людей улучшить качество жизни и развить новые возможности для взаимодействия с окружающим миром.

Напомним, Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.

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#технологии
#человек
#маск
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Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
Metro: Жених рассказал о зависимости от БДСМ, скрывающей от невесты
22 августа 2024, 06:08

Фото: istock/timmyperez

Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты. Мужчина рассказал, что впервые столкнулся с БДСМ в университете и с тех пор испытывает непреодолимое влечение к унижению и подчинению.
Он поделился с изданием Metro, что находит удовольствие в том, чтобы его приковывали наручниками и шлепали, и хотя старается контролировать свои желания, они всегда остаются с ним.

«Мне действительно нравится, когда на меня надевают наручники и шлепают. Хотя я стараюсь делать это не слишком часто, желание есть всегда», — объясняет он.
Сейчас мужчина уже три года состоит в отношениях, и в следующем году у него должна состояться свадьба. Однако он никогда не осмеливался обсудить свои предпочтения с возлюбленной.

«Я боюсь, что она не поймет меня и наши отношения пострадают», — признался он.
Мужчина отметил, что его пристрастия к БДСМ остаются глубоко скрытыми, и он переживает, что это может стать причиной разлада в будущем. Тем не менее, он не находит в себе сил открыться невесте, опасаясь её реакции.

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#мужчина
#отношения
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