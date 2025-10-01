Армавирец обокрал бывшего работодателя на 1,2 млн рублей
В Армавире 47-летний мужчина совершил кражу на сумму 1,2 млн рублей у компании, где проработал более десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Вор разрезал ограждение ножницами, проник на территорию предприятия и, зная расположение камер видеонаблюдения, попал на склад незамеченным. Там он похитил деньги из тумбочки главного бухгалтера.
Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. При обыске была изъята похищенная наличность.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
