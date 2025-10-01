Армавирец обокрал бывшего работодателя на 1,2 млн рублей

01 октября 2025, 15:44

В Армавире экс-сотрудник проник на предприятие и украл 1,2 млн рублей

Фото: Istock / Andrey Zhuravlev

В Армавире 47-летний мужчина совершил кражу на сумму 1,2 млн рублей у компании, где проработал более десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».