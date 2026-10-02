Аромат темного шоколада повысил выносливость мужчин на тренировке
Ученые Университета Малайи изучили, как запах шоколада влияет на результативность во время силовых нагрузок. В исследовании участвовали 23 мужчины с опытом регулярных тренировок не менее двух лет.
В беседе с журналом Frontiers in Physiology исследователи сообщили, что самый заметный эффект показал аромат темного шоколада. Перед сериями разгибаний ног добровольцы вдыхали различные запахи, а упражнение выполняли натощак.
После аромата темного шоколада участники в среднем выполняли на 18 повторений больше. Запах молочного шоколада тоже улучшил результат, однако прирост составил около девяти повторений.
Авторы работы призвали не считать эти выводы полноценной рекомендацией для спортсменов. Эксперимент охватил небольшую группу мужчин со схожим уровнем подготовки и включал лишь одно упражнение.
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