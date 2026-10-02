Аромат темного шоколада повысил выносливость мужчин на тренировке

02 октября 2026, 08:02

Ученые обнаружили повышение силовых показателей благодаря запаху шоколада

Фото: iStock/dikushin

Ученые Университета Малайи изучили, как запах шоколада влияет на результативность во время силовых нагрузок. В исследовании участвовали 23 мужчины с опытом регулярных тренировок не менее двух лет.