Эксперт объяснил порядок действий при ошибочном долге
Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский посоветовал гражданам, столкнувшимся с чужой задолженностью, прежде всего установить причину взыскания и его инициатора. Нужно выяснить, какой документ стал основанием для блокировки счета или списания средств.
В беседе с «Газетой.Ru» Трепольский отметил, что ошибка нередко возникает из-за совпадения персональных данных с должником, некорректного идентификатора в системе или неактуальной информации об имуществе. Еще одной причиной может стать заем, оформленный злоумышленниками на чужие паспортные сведения.
Если ограничения ввела служба судебных приставов, сведения об исполнительном производстве можно запросить через банк либо портал «Госуслуги». При ошибочной идентификации человеку стоит направить обращение в ФССП через раздел «Я — двойник», приложив паспорт, ИНН и СНИЛС.
При подозрении на мошеннический кредит следует потребовать у банка или иной кредитной организации договор, анкету заемщика, сведения о подтверждении операции и реквизиты счета для перевода денег. Эксперт рекомендовал сразу подать заявление в полицию и получить талон-уведомление о его принятии.
Ошибочную запись в кредитной истории можно оспорить через кредитора или бюро кредитных историй. На рассмотрение заявления кредитору отводят 10 рабочих дней, БКИ — 20 рабочих дней.
Судебный приказ разрешено отменить, если в течение 10 дней после получения направить мировому судье возражения. При пропуске срока потребуется ходатайство с объяснением уважительной причины.
Если приставы еще хранят списанные средства на депозитном счете, гражданин вправе требовать возврат после отмены взыскания. Когда деньги уже ушли взыскателю, потребуется обратиться в суд с заявлением о повороте исполнения. Компенсацию расходов, убытков и морального вреда придется взыскивать отдельным требованием, подтвердив понесенные потери документами.
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