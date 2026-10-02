Эксперт объяснил порядок действий при ошибочном долге

02 октября 2026, 07:26

Эксперт Трепольский: при обнаружении чужого долга нужно выяснить его причину

Фото: iStock/Atstock Productions

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский посоветовал гражданам, столкнувшимся с чужой задолженностью, прежде всего установить причину взыскания и его инициатора. Нужно выяснить, какой документ стал основанием для блокировки счета или списания средств.