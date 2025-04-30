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Ароматерапевт рассказала, как запахи влияют на самочувствие человека

Ароматерапевт Гришина: древесные запахи позволяют чувствовать баланс
Фото: iStock/Sergey Kirsanov

Фото: iStock/Sergey Kirsanov

Известно, что ароматы во многом влияют на наше настроение и самочувствие. Почему так происходит?
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что запахи — это ассоциации с тем, с чем контакт у человека уже был, однако есть универсальные ароматы.

«Цитрусовые ароматы нравятся всем. Запах имбиря, кардамона, мускуса пробуждают в человеке уверенность, страсть», — сказала эксперт.

По ее словам, чаще всего люди обращаются к ароматерапевтам с проблемами тревоги и стресса, и тогда подбираются древесные запахи, которые ассоциируются с устойчивостью и внутренним балансом.

«Можно к древесным добавить, например, ваниль или корицу, тогда будет ощущаться комфорт и тепло», — объяснила Гришина.

Она добавила, что с помощью ароматестирования можно считать психоэмоциональное состояние человека.

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Россиянам дали финансовые советы перед майскими праздниками
Финансист Андрианов: в предпраздничные дни отмечается всплеск мошенничества
30 апреля 2025, 16:36

Фото: iStock/A stockphoto

Россиянам следует заранее подготовиться к майским праздникам, чтобы не сделать лишних трат и не стать жертвами мошенников. Об этом предупредил заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.
«Особое внимание стоит уделить кредитным платежам, особенно если дата погашения выпадает на выходные. Переводы в нерабочие дни могут обрабатываться с задержкой, что грозит штрафами. Также стоит тщательно планировать бюджет на шашлыки, развлечения и покупки, чтобы не потратить больше запланированного», — пояснил Андрианов в беседе с «Известиями».

Эксперт также предупредил о всплеске мошенничества в предпраздничные дни. По его словам, аферисты любят использовать темы отпусков, скидок и даже налоговых деклараций.

В свою очередь техноблогер Павел Трухачев рассказал «Москве 24», что скачивание приложений с неофициальных магазинов и оплата подписок картой с овердрафтом может закончиться неожиданными списаниями денег.

«В этом случае вероятно не только незаконное списание средств с телефона, но и прослушка разговоров, а также слив личных данных в интернет – контактов, поисковых запросов, фото», — пояснил Трухачев.

Он отметил, что списывать деньги автоматически могут начать после оформления пробного периода, который, как правило, длится от трех до 30 дней.

Эксперт посоветовал сразу отключать ненужные подписки и отвязывать от них свою банковскую карту.

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#шашлыки
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Ароматерапевт рассказала, какой запах поможет женщине расслабиться
Ароматерапевт Гришина: запах роз, лаванды и жасмина помогут женщине расслабиться
30 апреля 2025, 16:09

Фото: iStock/Artico

Почти половина российских женщин (48%) признали, что аромат готовящегося на мангале шашлыка создает для них романтическую атмосферу. При этом 12% опрошенных девушек заявили о своем безразличии к запаху жареного мяса.
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.

«Если у одной девушки появилась романтичность во время пикника и шашлыков, то, значит, это ее чувства внутри — влюблённость, возвышенно энергичное состояние. И она всякий раз будет вспоминать этот запах вместе с этим состоянием, ей будет хотеться еще и еще», -— сказала Гришина.

По ее словам, есть запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.

«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — рассказала аромаэксперт.

Она добавила, что также в воздух можно добавлять цитрусовые ароматы (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут), которые ассоциируются с бодростью и энергией.

«Существуют еще специальные диффузоры, которые распыляют эфирные масла и равномерно наполняют воздух приятными ароматами», — поделилась специалист.

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#воздух
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Автоэксперт Хайцеэр: все средства индивидуальной мобильности должны иметь номера
30 апреля 2025, 16:07

Фото: iStock/santypan

С 1 мая 2025 года курьерам на велосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности придётся соблюдать новые технические требования. Эффективность принятых мер оценил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Непонятно, как хотят, чтобы это работало. Для того, чтобы это работало, решений правительства Москвы недостаточно. Если это должно быть связано с ГАИ, тогда должны появиться государственные номера, которые выдаются всем средствам индивидуальной мобильности при определенных показателях», — отметил Хайцеэр в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что при выдаче номеров должны быть определённые требования к этой технике, например, наличие тормозов, поворотников, чёткие габариты и другие.

По словам эксперта, чтобы начать регулировать движение подобных видов транспорта, должен появиться оператор государственного уровня.

Тем временем аналитики bip.ru изучили данные 23,8 млн пользователей за последний год и выяснили, зависит ли число штрафов от количества установленных камер. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Отмечается, что в Ненецком автономном округе приходится восемь камер на тысячу водителей-пользователей bip.ru, в Сахалинской и Архангельской — по шесть камер, а в Москве и Ленинградской области — по четыре.

При этом в Московской области в среднем приходится 12 штрафов на одного водителя-пользователя bip.ru, в Ленинградской — 11, Тульской области — 10, а в Крыму — девять.

Таким образом, аналитики не нашли прямой зависимости между количеством камер и количеством штрафов.

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«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга
Маргарита Симоньян после комы мужа потребовала от свекрови поддерживать ее
30 апреля 2025, 14:39

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает мать Тиграна Кеосаяна после его комы. Со слов журналистки, свекрови трудно.
«Мы поддерживаем друг друга. Она живет с нами с самого начала, не потому что так случилось», — отметила Маргарита в беседе с Натальей Подольской.

Журналистка поддерживает свекровь в сложный период, однако подчеркнула, что ей самой необходим кто-то рядом, иначе если Симоньян приостановит работу, «развалится все остальное».

«Я ее поддерживаю путем, к сожалению, давления. Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу», — призналась Маргарита.

Симоньян уточнила, что она не желает ездить на интервью, работать, выступать в эфире, а готова лежать рядом с мужем в больнице и реветь. Журналистка спрашивала у матери Кеосаяна, хочет ли свекровь, чтобы в итоге все, что в настоящее время держится на ней, рухнуло и отразилось на Тигране.

Маргарита поставила свекрови ультиматум: «Я живу для вас всех, а ты живешь для меня… Я поддерживаю всю эту конструкцию, Тиграна в более или менее работающем состоянии, а ты поддерживаешь меня».

Журналистка потребовала, чтобы мать Тиграна выходила из комнаты на завтрак, обед и ужин, гуляла, беседовала с ней.

«Твоя работа — поддерживать меня», — добавила Симоньян.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских выходных
Синоптик Цыганков: на первые майские праздники будут заморозки
30 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Апрель подходит к своему концу. Какая погода ждет Москву и область?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что май начнется с холода.

«Тепло, которое нас радовало две недели, закончилось. Мы уже почувствовали разницу. Заток холода идет с Баренцева моря, поэтому 1 мая будет непогодным. Весь день будет пасмурно, облачно, дождливо и ветрено», — сказал он.

По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до 10 градусов, ночью обещают заморозки.

«В апреле побаловались теплом, теперь на нормальную погоду выходим», — отметил Цыганков.

Ранее жительница Перми рассказывала про снежный апокалипсис в городе, когда метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы. Она отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

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