Ароматерапевт рассказала, как запахи влияют на самочувствие человека

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Известно, что ароматы во многом влияют на наше настроение и самочувствие. Почему так происходит?
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что запахи — это ассоциации с тем, с чем контакт у человека уже был, однако есть универсальные ароматы.
По ее словам, чаще всего люди обращаются к ароматерапевтам с проблемами тревоги и стресса, и тогда подбираются древесные запахи, которые ассоциируются с устойчивостью и внутренним балансом.
Она добавила, что с помощью ароматестирования можно считать психоэмоциональное состояние человека.
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«Цитрусовые ароматы нравятся всем. Запах имбиря, кардамона, мускуса пробуждают в человеке уверенность, страсть», — сказала эксперт.
По ее словам, чаще всего люди обращаются к ароматерапевтам с проблемами тревоги и стресса, и тогда подбираются древесные запахи, которые ассоциируются с устойчивостью и внутренним балансом.
«Можно к древесным добавить, например, ваниль или корицу, тогда будет ощущаться комфорт и тепло», — объяснила Гришина.
Она добавила, что с помощью ароматестирования можно считать психоэмоциональное состояние человека.
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Анастасия Панченко