Ароматерапевт рассказала, какой запах поможет женщине расслабиться

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Почти половина российских женщин (48%) признали, что аромат готовящегося на мангале шашлыка создает для них романтическую атмосферу. При этом 12% опрошенных девушек заявили о своем безразличии к запаху жареного мяса.
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.
По ее словам, есть запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.
Она добавила, что также в воздух можно добавлять цитрусовые ароматы (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут), которые ассоциируются с бодростью и энергией.
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«Если у одной девушки появилась романтичность во время пикника и шашлыков, то, значит, это ее чувства внутри — влюблённость, возвышенно энергичное состояние. И она всякий раз будет вспоминать этот запах вместе с этим состоянием, ей будет хотеться еще и еще», -— сказала Гришина.
По ее словам, есть запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.
«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — рассказала аромаэксперт.
Она добавила, что также в воздух можно добавлять цитрусовые ароматы (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут), которые ассоциируются с бодростью и энергией.
«Существуют еще специальные диффузоры, которые распыляют эфирные масла и равномерно наполняют воздух приятными ароматами», — поделилась специалист.
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Анастасия Панченко