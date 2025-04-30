Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ароматерапевт рассказала, какой запах поможет женщине расслабиться

Ароматерапевт рассказала, какой запах поможет женщине расслабиться

Ароматерапевт Гришина: запах роз, лаванды и жасмина помогут женщине расслабиться
Фото: iStock/Artico

Фото: iStock/Artico

Почти половина российских женщин (48%) признали, что аромат готовящегося на мангале шашлыка создает для них романтическую атмосферу. При этом 12% опрошенных девушек заявили о своем безразличии к запаху жареного мяса.
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.

«Если у одной девушки появилась романтичность во время пикника и шашлыков, то, значит, это ее чувства внутри — влюблённость, возвышенно энергичное состояние. И она всякий раз будет вспоминать этот запах вместе с этим состоянием, ей будет хотеться еще и еще», -— сказала Гришина.

По ее словам, есть запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.

«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — рассказала аромаэксперт.

Она добавила, что также в воздух можно добавлять цитрусовые ароматы (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут), которые ассоциируются с бодростью и энергией.

«Существуют еще специальные диффузоры, которые распыляют эфирные масла и равномерно наполняют воздух приятными ароматами», — поделилась специалист.

Читайте также:

Невролог раскрыла, как разные ароматы действуют на человека

«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы

«Формула любви»: Психолог раскрыл секрет долгого и счастливого брака
#психолог
#цветы
#розы
#воздух
Автоэксперт Хайцеэр: все средства индивидуальной мобильности должны иметь номера
30 апреля 2025, 16:07

Фото: iStock/santypan

С 1 мая 2025 года курьерам на велосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности придётся соблюдать новые технические требования. Эффективность принятых мер оценил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Непонятно, как хотят, чтобы это работало. Для того, чтобы это работало, решений правительства Москвы недостаточно. Если это должно быть связано с ГАИ, тогда должны появиться государственные номера, которые выдаются всем средствам индивидуальной мобильности при определенных показателях», — отметил Хайцеэр в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что при выдаче номеров должны быть определённые требования к этой технике, например, наличие тормозов, поворотников, чёткие габариты и другие.

По словам эксперта, чтобы начать регулировать движение подобных видов транспорта, должен появиться оператор государственного уровня.

Тем временем аналитики bip.ru изучили данные 23,8 млн пользователей за последний год и выяснили, зависит ли число штрафов от количества установленных камер. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Отмечается, что в Ненецком автономном округе приходится восемь камер на тысячу водителей-пользователей bip.ru, в Сахалинской и Архангельской — по шесть камер, а в Москве и Ленинградской области — по четыре.

При этом в Московской области в среднем приходится 12 штрафов на одного водителя-пользователя bip.ru, в Ленинградской — 11, Тульской области — 10, а в Крыму — девять.

Таким образом, аналитики не нашли прямой зависимости между количеством камер и количеством штрафов.

Читайте также:

Россиянам объяснили о штрафных санкциях за майнинг крипты в квартире

На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей

В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка
#движение
#данные
#дпс
#майские праздники
#гаи
#сотрудники
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга
Маргарита Симоньян после комы мужа потребовала от свекрови поддерживать ее
30 апреля 2025, 14:39

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает мать Тиграна Кеосаяна после его комы. Со слов журналистки, свекрови трудно.
«Мы поддерживаем друг друга. Она живет с нами с самого начала, не потому что так случилось», — отметила Маргарита в беседе с Натальей Подольской.

Журналистка поддерживает свекровь в сложный период, однако подчеркнула, что ей самой необходим кто-то рядом, иначе если Симоньян приостановит работу, «развалится все остальное».

«Я ее поддерживаю путем, к сожалению, давления. Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу», — призналась Маргарита.

Симоньян уточнила, что она не желает ездить на интервью, работать, выступать в эфире, а готова лежать рядом с мужем в больнице и реветь. Журналистка спрашивала у матери Кеосаяна, хочет ли свекровь, чтобы в итоге все, что в настоящее время держится на ней, рухнуло и отразилось на Тигране.

Маргарита поставила свекрови ультиматум: «Я живу для вас всех, а ты живешь для меня… Я поддерживаю всю эту конструкцию, Тиграна в более или менее работающем состоянии, а ты поддерживаешь меня».

Журналистка потребовала, чтобы мать Тиграна выходила из комнаты на завтрак, обед и ужин, гуляла, беседовала с ней.

«Твоя работа — поддерживать меня», — добавила Симоньян.

Читайте также:

«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой

Маргарита Симоньян тяжело переживает состояние мужа Тиграна Кеосаяна
#кома
#супруги
#здоровье
#работа
#мать
#поддержка
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских выходных
Синоптик Цыганков: на первые майские праздники будут заморозки
30 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Апрель подходит к своему концу. Какая погода ждет Москву и область?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что май начнется с холода.

«Тепло, которое нас радовало две недели, закончилось. Мы уже почувствовали разницу. Заток холода идет с Баренцева моря, поэтому 1 мая будет непогодным. Весь день будет пасмурно, облачно, дождливо и ветрено», — сказал он.

По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до 10 градусов, ночью обещают заморозки.

«В апреле побаловались теплом, теперь на нормальную погоду выходим», — отметил Цыганков.

Ранее жительница Перми рассказывала про снежный апокалипсис в городе, когда метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы. Она отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

Читайте также:

«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века

Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
#дождь
#погода
#заморозки
#ночь
#температура
#сосульки
#май
#1 мая
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»
30 апреля 2025, 12:19

Фото: iStock/ARTKucherenko

Региональный штаб движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге начал аккредитацию СМИ на шествие, которое состоится 9 Мая.
«Петербургский дневник» пишет, что организаторы ответным письмом подтвердят аккредитацию только официально зарегистрированным СМИ.

«Выдача аккредитационных бейджей будет осуществляться 6 и 7 мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста (Невский проспект, 70) при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии представители СМИ должны иметь с собой паспорт, редакционное удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.

Кроме того, в честь празднования 80-летия Победы в Петербурге 4 мая пройдёт заезд ретроавтомобилей и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора».

Тем временем в Кемеровской области работники «СУЭК-Кузбасс» присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы», сообщает «Сiбдепо».

В рамках акции в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне люди украсили праздничными трафаретами окна административных зданий.

Традицию ежегодно поддерживают сотрудники шахты имени С.М. Кирова. Заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности предприятия Ксения Антипина отметила, что участие в акции сближает людей в преддверии Дня Победы.

«Подготовка к 9 мая задает определенный настрой в коллективе и создает особое настроение у жителей города, которые проходят мимо здания нашего административно-бытового комбината. Участвуя в акции, мы выражаем благодарность героям Великой Отечественной», — отметила Антипина.

Читайте также:

Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год

Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков

В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
#почта
#подготовка
#акция
#паспорт
#сми
#9 мая
#предприятия
#сотрудники
#акции
#работники
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Фактически погибал»: Актриса Тихонова рассказала о своей семье во время Великой Отечественной Войны
Актриса Тихонова: у меня дедушка во время ВОВ летал на самолетах
30 апреля 2025, 12:00

Алексей Кизенков и Анна Тихонова (Фото: Радио 1)

Начало мая знаменуется важной памятной датой — Днем Победы. В этот день в Москве ежегодно проходит парад, во многих городах проводятся концерты.
Советская и российская актриса, кинопродюсер Анна Тихонова в беседе с «Радио 1» заявила, что для ее семьи 9 мая — важный великий праздник.

«Моему отцу было 13 лет во время войны. Он стоял у станка, делал детали для фронта. После победы каждое 9 мая к нам приходили его друзья, и они вместе все это вспоминали. Эта память для меня очень ценна», — поделилась актриса.

Она добавила, что в кругу друзей отца были и блокадники Ленинграда, которые тоже делились своими тяжелыми историями.

«Папин друг-разведчик Александр Милованов, подполковник был участником Карибского кризиса. Легендарнейший человек, он рассказывал, как во время войны, еще мальчишкой, был в блокадном Ленинграде. Он фактически погибал, как вдруг набрёл на пустырь, который оказался задним двором шоколадной фабрики. И на земле валялись шоколадные стружки, он набросился на нее, а кто-то за шкирку его взял и наказал есть только понемногу. Я запомнила это историю», — рассказала Тихонова.

Актриса упомянула также своего дедушку, который был политруком и поднимал дух солдат, летал на самолетах.

«Мы очень горды за них», — сказала собеседница.

Читайте также:

«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников

Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
#праздник
#семья
#анна тихонова
#семьи
#9 мая
#память
#человек
#актриса
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате