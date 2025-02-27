Невролог раскрыла, как разные ароматы действуют на человека

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Запахи влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность человека. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
По словам эксперта, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта могут повышать концентрацию внимания, а также активизировать умственную деятельность. А вот ароматы тимьяна, лаванды и мелиссы расслабляют, снижают уровень стресса и улучшают настроение.
Она добавила, что цитрусовые ароматы в образовательных учреждениях могут повысить эффективность обучения у школьников и студентов.
По словам специалиста, использование различных ароматов в гостиницах, магазинах и кафе стало уже привычным делом и создает приятную атмосферу для клиентов.
При этом потеря обоняния приводит к физическому дискомфорту и стрессу. Если отсутствие обоняния длится более двух месяцев, то необходимо обратиться к врачу для назначения адекватного лечения, посоветовала Чудинская.
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«Аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации. Правда, этот метод лечения не помогает при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, но он вполне может быть полезен как дополнительный стимул для тренировки памяти», — отметила Чудинская в беседе с «Известиями».
Она добавила, что цитрусовые ароматы в образовательных учреждениях могут повысить эффективность обучения у школьников и студентов.
По словам специалиста, использование различных ароматов в гостиницах, магазинах и кафе стало уже привычным делом и создает приятную атмосферу для клиентов.
При этом потеря обоняния приводит к физическому дискомфорту и стрессу. Если отсутствие обоняния длится более двух месяцев, то необходимо обратиться к врачу для назначения адекватного лечения, посоветовала Чудинская.
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Элина Позднякова