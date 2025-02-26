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Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение

Офтальмолог Казанцева: Глаза человека развиваются до 18-20 лет
Фото: iStock/Mikhail Azarov

Фото: iStock/Mikhail Azarov

Кандидат медицинских наук, врач Центра инновационной офтальмологии Елена Казанцева рассказала, что глаза человека развиваются до 18–20 лет, это тот период, в который необходимо максимально заботиться о зрении.
«Глаза человека развиваются до 18–20 лет. Именно в этот период они особенно уязвимы перед нагрузкой, связанной с длительным использованием гаджетов. Да, реальность такова, что представить подростка или ребенка без гаджетов сегодня невозможно, но пользоваться ими надо, соблюдая чувство меры», — рассказала Казанцева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, при использовании планшетов, смартфонов и других устройств на зрение больше всего влияет просмотр экрана на близком расстоянии. Из-за этого возникает напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку зрения. Постоянная нагрузка может привести к спазму — это временное состояние, когда глаз теряет способность видеть вдаль.

Сохранить здоровье глаз можно с помощью употребления яичного желтка, болгарского перца, шпината, орехов, черники, цитрусовых и жирной рыбы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она отметила, что для здоровья сетчатки глаза важнейшим элементом является витамин A. Его дефицит приводит к куриной слепоте, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.

«Продукты с витамином A должны постоянно поступать в организм. Например, в двух яичных желтках содержится суточная доза предшественника витамина A бета-каротина. Также его можно получить из моркови и батата», — пояснила эксперт.

Также для здоровья глаз полезны витамин C, содержащийся в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. А витамин E снижает риск преждевременного старения тканей. Он содержится, в частности, в фундуке и бразильском орехе.

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Стало известно, как обнаружить рак легкого на ранней стадии
Онколог Нефедов: частые пневмонии и бронхит могут говорить о раке легкого
26 февраля 2025, 14:45

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов рассказал, как распознать рак легкого и выявить его на ранней стадии.
По словам врача, чем раньше будет выявлен рак легкого, тем эффективнее будет лечение. Он пояснил, что рак болезнь имеет неспецифичные симптомы заболевания. Так, длительный кашель, кровохарканье, одышка, боль в груди, усталость, осиплость голоса, частые инфекции дыхательных путей могут говорить не только об онкологии, но и пневмонии или хроническом бронхите. Из-за этого для выявления рака легкого необходимо проходить профилактические обследования.

«Флюорография, которую проходят россияне в целях профилактики и диагностики болезней легких, к сожалению, не эффективна для выявления рака легкого на ранних стадиях. В отличие от этого метода, с помощью НДКТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение», — рассказал Нефедов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что НДКТ рекомендуется проходить курильщикам со стажем 30 лет в возрасте от 55 до 70 лет.

Онколог подчеркнул, что основной причиной рака легкого является именно курение. Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо полностью отказаться от этой вредной привычки, и сделать это никогда не поздно, заключил эксперт.

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Диетолог раскрыла, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья
Диетолог Королева: Чтобы не набрать вес, нужно съедать не более трех блинов в день
25 февраля 2025, 20:21

Фото: iStock/NataliPopova

Главным символом Масленицы, которая проходит с 24 февраля по 2 марта, являются блины, однако переедать их не стоит, так как это может привести к набору лишнего веса, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Двух-трех блинчиков в день вполне достаточно для того, чтобы полакомить себя и получить удовольствие от блюда, и при этом не переесть, не набрать избыток веса и не навредить собственному организму. Избыток хлебобулочных изделий, включая блины, может негативно сказаться на здоровье человека», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно это касается людей, которые страдают лишним весом, имеют инсулинорезистентность или сахарный диабет, подчеркнула эксперт.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что избавиться от лишнего жира человеку может помочь кофе. По ее словам, этот напиток улучшает метаболизм и стимулирует выработку гормона счастья, избавляя от потребности лишний раз съесть калорийные продукты в стрессовой ситуации.

Также эксперт добавила, что кофе является одним из эффективных мочегонных средств.

«Полагаю, многие замечали, что после чашечки кофе хочется посетить уборную. Действительно, напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приема пищи. Все это становится возможным благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты», — пояснила Соломатина.

Она уточнила, что хлорогеновая кислота влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что может влиять на более быстрый процесс похудения.

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В Татарстане врачи впервые вживят под кожу пациенту-сердечнику мини-ЭКГ
25 февраля 2025, 17:26

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани впервые проведут операцию по установке подкожного мини-ЭКГ пациентке с подозрением на патологию сердца.
Женщине планируют установить петлевой регистратор, который может фиксировать изменения сердечного ритма, работая до трех лет. Устройство имеет размер CD-карты и будет круглосуточно следить за состоянием пациентки.

Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал об уникальности данного прибора.

«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ — самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», — приводит «Татар-информ» слова Шугушева.

По его словам, благодаря такому мини-ЭКГ можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями работы сердца.

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Врач рассказала, на какие серьезные болезни могут указывать отеки
Врач Филева: отеки могут указывать на серьезные проблемы здоровья
25 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Staras

Регулярно появляющиеся отеки на ногах и руках могут сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Подробнее об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«С научной точки зрения отек — это избыточная жидкость, которая из мелких кровеносных сосудов попала в окружающие ткани. Нередко так происходит, если человек долгое время сидит или стоит, употребляет большое количество соленой и острой пищи, имеет избыток веса или пренебрегает питьевым режимом — пьет слишком мало воды», — пояснила Филева в беседе с «Известиями».

Чтобы справиться с такими отеками, стоит следить за питьевым режимом, больше двигаться, вовсе отказаться от соленых блюд и спиртных напитков.

Однако иногда отеки говорят о некоторых серьезных проблемах со здоровьем, например, о хронической сердечной недостаточности, пояснила специалист. Также отеки могут появляться из-за заболевания почек, при гипотиреозе и сахарном диабете.

Кроме того, по словам Филевой, отеки могут являться симптомом аллергической реакции.

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Нутрициолог Асланова: четыре вида нежирного мяса укрепят сердце и сосуды мужчин
Нутрициолог Асланова: нежирное мясо и ягоды укрепят сердце и сосуды мужчин
25 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/sbor012

Мужчинам стоит употреблять в пищу нежирную говядину, оленину, мясо птицы или кролика, чтобы уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».
По словам эксперта, многие мужчины редко заботятся о своем здоровье, что усугубляет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт можно с помощью коррекции рациона.

«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — рассказала Асланова в интервью «Газете.Ru».

Специалист добавила, что мужчинам крайне важно употреблять в пищу рыбий жир, так как он приводит в порядок уровень холестерина в крови и не дает образовываться холестериновым бляшкам.

Также, по словам Аслановой, чтобы сохранить здоровую сердечно-сосудистую систему мужчинам стоит внести в рацион ягоды, брокколи, брюссельскую капусту, черный виноград и зеленый чай. Кроме того, стоит регулярно употреблять в пищу авокадо, темный шоколад, бобовые и сыры. При этом сильно соленые продукты стоит исключить из рациона вовсе.

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