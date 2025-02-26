Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение

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Кандидат медицинских наук, врач Центра инновационной офтальмологии Елена Казанцева рассказала, что глаза человека развиваются до 18–20 лет, это тот период, в который необходимо максимально заботиться о зрении.
«Глаза человека развиваются до 18–20 лет. Именно в этот период они особенно уязвимы перед нагрузкой, связанной с длительным использованием гаджетов. Да, реальность такова, что представить подростка или ребенка без гаджетов сегодня невозможно, но пользоваться ими надо, соблюдая чувство меры», — рассказала Казанцева в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, при использовании планшетов, смартфонов и других устройств на зрение больше всего влияет просмотр экрана на близком расстоянии. Из-за этого возникает напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку зрения. Постоянная нагрузка может привести к спазму — это временное состояние, когда глаз теряет способность видеть вдаль.
Сохранить здоровье глаз можно с помощью употребления яичного желтка, болгарского перца, шпината, орехов, черники, цитрусовых и жирной рыбы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она отметила, что для здоровья сетчатки глаза важнейшим элементом является витамин A. Его дефицит приводит к куриной слепоте, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.
«Продукты с витамином A должны постоянно поступать в организм. Например, в двух яичных желтках содержится суточная доза предшественника витамина A бета-каротина. Также его можно получить из моркови и батата», — пояснила эксперт.Также для здоровья глаз полезны витамин C, содержащийся в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. А витамин E снижает риск преждевременного старения тканей. Он содержится, в частности, в фундуке и бразильском орехе.
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Элина Позднякова