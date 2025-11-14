Достижения.рф

Аршавин: никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин активно путешествует в 2025 году, используя действующую шенгенскую и британскую визу. Самым ярким событием он назвал поездку к хоккеисту Александру Овечкину в США.



Аршавин в беседе с «СЭ» подчеркнул, что за границей никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта.

«Национальность уходит на второй план, главным становится профессиональный уровень человека», — уточнил спортсмен.

Он пояснил, что британскую визу получил на пять лет, несмотря на сомнения при подаче после начала СВО.

Экс-футболист отметил, что визит к Овечкину был особенно значимым, так как спортсмен приближался к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. По словам Аршавина, поездка также стала возможностью вновь побывать в США после долгого перерыва.
Иван Мусатов

