Аршавин: никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин активно путешествует в 2025 году, используя действующую шенгенскую и британскую визу. Самым ярким событием он назвал поездку к хоккеисту Александру Овечкину в США.
Аршавин в беседе с «СЭ» подчеркнул, что за границей никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта.
«Национальность уходит на второй план, главным становится профессиональный уровень человека», — уточнил спортсмен.
Он пояснил, что британскую визу получил на пять лет, несмотря на сомнения при подаче после начала СВО.
Экс-футболист отметил, что визит к Овечкину был особенно значимым, так как спортсмен приближался к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. По словам Аршавина, поездка также стала возможностью вновь побывать в США после долгого перерыва.