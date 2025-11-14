Аршавин: никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта

14 ноября 2025, 14:58

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин активно путешествует в 2025 году, используя действующую шенгенскую и британскую визу. Самым ярким событием он назвал поездку к хоккеисту Александру Овечкину в США.





Аршавин в беседе с «СЭ» подчеркнул, что за границей никогда не сталкивался с негативом из-за российского паспорта.





«Национальность уходит на второй план, главным становится профессиональный уровень человека», — уточнил спортсмен.