Российские бабушки становятся звёздами интернета и набирают тысячи просмотров
Пенсионерки из России неожиданно завоевали популярность в соцсетях, набирая сотни тысяч просмотров на своих блогах о жизни на пенсии. Их видео о повседневных делах, советах по хозяйству и семейных рецептах, особенно борща, привлекают аудиторию, часто превосходя молодых блогеров.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, контент пенсионерок отличается простотой, уютом и жизненной мудростью. По наблюдениям, около 70% зрителей — миллениалы и зумеры, которым интересен взгляд старшего поколения на повседневные радости и советы по хозяйству.
Некоторые блогерши стали популярны благодаря общению с внуками или простым жизненным историям, другие делятся лайфхаками по огороду, кулинарии и красоте. Есть и те, кто просто рассуждает о прожитой жизни, призывая молодёжь ценить каждый момент и не торопиться.
