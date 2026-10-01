Арт-кластер «Таврида» открыл набор в сообщество волонтёров

01 октября 2026, 16:42

Фото: tavrida.art

Арт-кластер «Таврида» в Крыму открыл регистрацию в сообщество волонтёров. Группа объединяет активных людей, которые интересуются масштабными событиями и готовы помогать в мероприятиях «Тавриды» на полуострове.