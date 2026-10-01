Арт-кластер «Таврида» открыл набор в сообщество волонтёров
Арт-кластер «Таврида» в Крыму открыл регистрацию в сообщество волонтёров. Группа объединяет активных людей, которые интересуются масштабными событиями и готовы помогать в мероприятиях «Тавриды» на полуострове.
Из участников сообщества формируют волонтёрский состав; таких людей приглашают помогать в организации и проведении событий арт-кластера в Крыму. Активист получает возможность поработать добровольцем на знаковых событиях «Тавриды» до конца 2026 года.
Желающим попасть в сообщество нужно до 10 октября оставить заявку на сайте. Результаты отбора направят на электронную почту. После успешного отбора участника включат в общий чат группы. Перед событием организаторы расскажут детали и уточнят, готов ли человек участвовать. Затем организаторы собирают волонтёрский корпус события — и волонтёр едет на «Тавриду».
Претендент получает опыт сопровождения крупных культурных событий, рабочий кейс в портфолио, сертификат волонтёра, возможность попасть в кадровый резерв, волонтёрские часы на платформе «Добро.рф», трансфер из Москвы до места проведения мероприятия, питание и проживание, а также фирменный мерч арт-кластера «Таврида».
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