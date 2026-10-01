В ФАПах Подмосковья провели с начала года более 103 тысяч онлайн-консультаций

01 октября 2026, 10:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 103 тысяч телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме пациент может обсудить с врачом итоги диспансеризации и результаты обследований, получить корректировку проводимой терапии, закрыть больничный лист и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.





«Онлайн-формат позволяет жителям отдалённых территорий получать высококвалифицированную медицинскую помощь без выезда в окружные центры. Кроме того, телемедицина даёт возможность медработникам ФАПов оперативно взаимодействовать с коллегами из учреждений более высокого уровня и узкопрофильными специалистами», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.