Арт-кластер «Таврида» открывает конкурсный отбор амбассадоров и наставников

26 января 2026, 13:00

Фото: пресс-служба проекта «Таврида»

Старт конкурсного отбора наставников команд и региональных амбассадоров открывает арт-кластер «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Заявки принимаются от участников программ «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет, которые разделяют ценности и миссию арт-кластера и хотят развивать культурную и молодёжную среду в своём регионе.





«Молодые люди получают статус амбассадора на один год. За это время они проходят образовательную программу, которая помогает им усилить коммуникативные навыки и компетенции в медиасфере. Они также узнают, как устроен арт-кластер «Таврида» и обзаводятся новыми связями», — сказал руководитель проекта «Амбассадоры Тавриды» Аким Рудаков.