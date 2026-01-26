Около 8 000 человек отметили День студента в парках Подмосковья
25 января в 61 парке Московской области провели общеобластной праздник «Зачетный парк», посвященный Дню российского студенчества. В мероприятиях приняли участие около 8 000 человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Гости посетили концерты, дискотеки и квесты, участвовали в соревнованиях на льду и интерактивной программе «Счастливый билет». В фотозонах «Студенческий стиль» они сделали праздничные кадры на память.
В парке «Дулевский» в Орехово-Зуево организовали концерт, массовый флешмоб и спортивную интерактивную программу. А еще провели квест «Битва старост» и занятие по мини-футболу.
В парке Мира в Коломне студенты катались на коньках, участвовали в командном соревновании по лазертагу и завершили день праздничным концертом.
В парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе подготовили танцевальный марафон, соревнования по мини-футболу и дружеские игры на льду. Все желающие познакомились с культурным кодом округа на «Абрамцевских самоварных станциях».
В Центральном парке Лобни прошли дискотека на льду, спортивные состязания, интерактивная игра и мастер-класс по изготовлению значков.
В парке им. В. Талалихина в Подольске участники освоили фигурное катание на мастер-классе, приняли участие в беспроигрышной лотерее «Тяните билет» и интерактивной программе «Счастливый билет», а завершили праздник посиделками у огня на «Вечере уличных историй».
Мероприятие организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта Подмосковья и АНО «МосОблПарк».
