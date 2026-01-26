Детскую школу искусств №3 в Люберцах обновят к сентябрю 2026 года

26 января 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном поселке Вуги, в городском округе Люберцы, продолжают капитальный ремонт детской школы искусств №3. Подрядчик уже выполняет демонтажные и отделочные работы в здании площадью 637 м². Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.