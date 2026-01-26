Детскую школу искусств №3 в Люберцах обновят к сентябрю 2026 года
В подмосковном поселке Вуги, в городском округе Люберцы, продолжают капитальный ремонт детской школы искусств №3. Подрядчик уже выполняет демонтажные и отделочные работы в здании площадью 637 м². Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы ведут по государственной программе по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответстии с задачами нацпроекта «Семья».
В ходе ремонта строители обновят фасад, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Подрядчик проводит внутреннюю отделку помещений, ремонтирует кровлю, а еще меняет мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.
Открытие обновленной школы искусств планируют к 1 сентября 2026 года.
