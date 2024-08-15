Артамонов: жители Липецкой области получат единовременную выплату в 50 тыс. руб.

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Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат жители Липецкой области, чьи дома пострадали при атаке дронов со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ. Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — сказано в сообщении.Выплаты граждане смогут оформить в МФЦ. Отмечено, что будут учитываться случаи повреждений с начала июля текущего года. Помощь получат все, кто постоянно или временно прописан в пострадавшем домовладении. Среди перечня объектов также указаны теплицы, навесы, сараи, бани и гаражи.
Дроны боевиков ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 9 августа.
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