Россиянам предрекли рост доходов

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Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявила, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
«Увеличение доходов россиян отстаёт от роста инфляции на 10-15%, и опережает её, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции. На фоне растущего дефицита кадров многие предприятия рассматривают рост зарплаты как один из способов привлечения кандидатов», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадчая.
По её словам, в этом году примерно 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% уже это сделали.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.
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