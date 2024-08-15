Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб.
Он добавил, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.
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«На фоне снижения покупательской активности многие компании объявили значительные скидки в своих проектах комфорт и бизнес-класса. По сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 790 лотов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких лотов, в премиальном и элитном сегментах такое предложение отсутствует», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.
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Мелисса Тимофеева