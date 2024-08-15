Росгвардия подвела итоги охраны общественного порядка на форуме «АРМИЯ-2024»

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Итоги охраны общественного порядка на международном форуме «Армия-2024» подвели в Росгвардии. Сотрудники ведомства охраняли объекты на выставке, периметр центра, где проходило мероприятие и прилегающую территорию.
Представители Росгвардии активно участвовали в конференциях, обсуждая различные вопросы в рамках научно-деловой программы форума. Росгвардейцы не допустили нарушения порядка.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина за поджог автомобиля Росгвардии с находящимися внутри салона сотрудниками ведомства. Как уточнили в Следственном комитете, в результате происшествия никто не пострадал. Со злоумышленником сейчас работают следователи, выясняя все обстоятельства.
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Никита Кротов