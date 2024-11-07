Артем Чекалин остается под домашним арестом

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера и предпринимателя Артема Чекалина на домашний арест, который был назначен Троицким районным судом Москвы в связи с делом о выводе более 250 000 000 рублей из России. Об этом информирует РИА Новости.
Судья огласила решение, заявив: «Постановление Троицкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения». На заседании Чекалин не присутствовал.
По версии следствия, Чекалин и его бывшая жена Валерия, а также бизнес-партнёр Роман Вишняк, соучредитель компании Чекалина ООО «Лейтик мейкап», использовали подложные документы для незаконного вывода значительных средств из страны. Им предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест
Напомним, что Троицкий районный суд отправил Чекалина и его соучастников под домашний арест 4 октября. Следственные действия по делу продолжаются.
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