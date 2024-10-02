МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Министерство внутренних дел возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. В настоящее время в их домах и квартирах проходят обыски.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, Артем Чекалин находится в отделении полиции. Его бывшая супруга Валерия в последнее время была за границей на съёмках шоу.
Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.
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Согласно информации Telegram-канала SHOT, Артем Чекалин находится в отделении полиции. Его бывшая супруга Валерия в последнее время была за границей на съёмках шоу.
Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.
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Екатерина Коршунова