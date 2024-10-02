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МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

РИА: МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных
02 октября 2024, 09:44
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Министерство внутренних дел возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. В настоящее время в их домах и квартирах проходят обыски.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, Артем Чекалин находится в отделении полиции. Его бывшая супруга Валерия в последнее время была за границей на съёмках шоу.



Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

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В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна
В Москве возбуждено уголовное дело после падения девушки с 6 этажа
02 октября 2024, 09:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве 22-летняя девушка выпала из окна 6 этажа. По версии следствия, падению предшествовали действия сексуального характера и изнасилование, которые произошли в квартире. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Заставская. Сразу после случившегося группа молодых людей попыталась скрыть следы преступления. Мужчины хотели погрузить пострадавшую в машину и увезти с места.

Отмечается, что на месте происшествия были задержаны трое граждан Кыргызстана, двум из которых 22 года, а одному — 21. Однако вскоре их отпустили, так как они заявили о своей непричастности к произошедшему.

По данным канала, девушка была госпитализирована с серьезными травмами. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы продолжают расследование. Им удалось выяснить, что падению из окна предшествовало изнасилование и действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
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Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
02 октября 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Шесть рейсов лоукостера «Победа» (часть группы «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ были предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом информирует РИА Новости.
В компании журналистам сообщили, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. В частности, рейс DP991 из Москвы в Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) задерживается до 11:00 МСК, рейс DP793 — до 12:30 МСК, а рейс DP753 в Абу-Даби — до 11:30 МСК. Обратные рейсы также подлежат задержке: DP992 из Дубая в Москву — до 18:20 по местному времени, DP794 — до 19:00 по местному времени, и DP754 из Абу-Даби — до 18:50 по местному времени.

Уточняется, что в аэропорту вылета с пассажирами будут взаимодействовать представители авиакомпании «Победа». Помимо этого, сообщается, что уточнить время задержки и статус рейса можно на табло аэропорта вылета.

«Клиенты информируются по контактам, указанным в бронировании. Также для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейсов для клиентов создаются оперативные чаты», — добавили в перевозчике.

Ранее сообщалось, что аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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#рейсы
#авиакомпании
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В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
NHK: аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва
02 октября 2024, 07:23

Фото: istockphoto/m-gucci

Аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. Об этом информирует телеканал NHK, пишет РИА Новости.
Согласно информации от сотрудников диспетчерской вышки, обрушение на рулежной дорожке произошло незадолго до 8 утра. В настоящее время эксперты пытаются выяснить, был ли это взрыв. Телеканал сообщает, что причина инцидента устанавливается, однако шансы на открытие полос в ближайшее время минимальны.

Кроме того, известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.

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#взрыв
#эксперты
#происшествия
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У боевика ВСУ нашли жуткие кадры расправы над беззащитными гражданами Курской области
На камере уничтоженного солдата ВСУ нашли видео жестокой расправы под Курском
02 октября 2024, 07:02

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

На камере, прикрепленной к каске одного из уничтоженных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружено ужасающее видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.
На записях видно, как украинские военные открывают огонь по безоружным жителям одного из населенных пунктов Курской области. Сообщается, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами. В дополнение к каске, российские бойцы нашли внедорожник ВСУ, в котором обнаружили ювелирные украшения. Предполагается, что эти вещи могут принадлежать убитым на видео.

Свидетельства зверств ВСУ в регионе также подтвердили местные жители, включая беженцев, которые рассказали о жестоком обращении с мирным населением — расстрелах, пытках и убийствах стариков и детей.

Российская сторона собирает доказательства для представления в Международный суд ООН, где планирует представить свидетельства преступлений украинских военных в Донбассе и других регионах.

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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания друг на друга
02 октября 2024, 06:24

Фото: istock/shironosov

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек.

23 марта четверо исполнителей были задержаны в Брянской области при попытке скрыться и пересечь границу с Украиной. Всего по делу арестовано 12 человек, четверо из которых обвиняются в совершении теракта, остальные — в пособничестве. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Позже пятеро фигурантов были этапированы из Дагестана, включая четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании террористов и подготовке другого теракта в Каспийске.

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#теракт
#следствие
#человек
#новости
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Дегтярёв похвалил профессионализм экипажа борта с Чернышенко
02 октября 2024, 06:15

Фото: istock/Sitikka

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил профессиональные действия экипажа самолёта, на борту которого находилась российская делегация, следовавшая в Катар.
Самолёт был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

«Обстановка напряжённая, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — прокомментировал ситуацию Дегтярёв.
На борту находился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и другие члены делегации. Перелёт был прерван в связи с повышенной угрозой безопасности в воздушном пространстве региона.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#самолет
#сша
#армия
#мид
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Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании
02 октября 2024, 04:45

Фото: istock/OlFedv

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Баязитова написала письмо своей сестре из исправительной колонии №1 во Владимирской области, где сообщила о своём прошении.

Журналистка была этапирована в ИК-1 после недели в СИЗО-1 во Владимире. В письме она также выразила недовольство тем, что не смогла получить форменную одежду в колонии, что, по её словам, может повлиять на её условно-досрочное освобождение из-за возможного нарушения режима.

Ранее, в декабре 2023 года, Владимир Путин допустил возможность амнистии для осужденных женщин. Этот вопрос поднимался членом СПЧ Евой Меркачевой на встрече с президентом, где был приведен в пример случай Баязитовой.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и её соучастницу Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 годам колонии общего режима соответственно. Они были признаны виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, угрожая разместить в сети негативную информацию о нескольких лицах.

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#суд
#владимир путин
#спч
#сизо
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Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье
Mash: тело бывшего министра энергетики ЛНР нашли в частном доме в Подмосковье
02 октября 2024, 04:03

Фото: istock/gorodenkoff

Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Причины его смерти пока не разглашаются.

Константин Завизенов родился в Перми и окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году. Он занимал различные руководящие посты в российских энергетических структурах, в том числе в «Росэнергоатоме» и «Интер РАО ЕЭС», а с 2010 по 2016 годы занимался вопросами внутреннего контроля и управления рисками в этих организациях.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.

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#министр
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Метеоролог Позднякова опровергла данные о возможных пыльных бурях в Подмосковье
01 октября 2024, 22:12

Фото: iStock / Ghulam Hussain

Московская область не подвержена образованию пыльных бурь, поскольку в регионе не наблюдается способных вызвать их сильных ветров.
Об этом сообщила ведущий сотрудник информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Тем самым она опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о надвигающейся на Подмосковье с юга пыльной бури.
«У нас район, который не подвергается пыльным бурям, хотя мы пережили довольно сухой сентябрь. В прогнозе пыльной бури нет. Да и вообще у нас не предполагается такого сильного ветра, который мог бы ее вызвать. А вот на юге действительно отмечаются пыльные бури, так как территория находится на периферии антициклонов, и там довольно сильный ветер», – сказала метеоролог ТАСС.
Ранее сообщалось, что пыльные бури обрушились на несколько южных регионов России – Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также ЛНР.

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