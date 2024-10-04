Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба суда
Суд Москвы отправил под домашний арест мужа блогера Валерии Лерчек — Артема Чекалина. Об этом сообщила 4 октября пресс-служба судов.
«Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток», — сообщает суд.
По решению Троицкого суда, Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября. Ему вменяют незаконные валютные операции с использованием подложных документов — пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК.
По версии следствия, блогеры вместе с Лерчек вывели из России в офшоры порядка 250 миллионов рублей за полгода. Артем и Валерия развелись после 12 лет брака, у пары есть трое детей.
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Лия Мурадьян