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Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризме

Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю*
07 августа 2024, 12:30
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои слова в интервью Юрию Дудю*. Заявление Лебедева содержится в его обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев отметил, что не хотел оскорблять Мизулину. Согласно его словам, он «не борется с женщинами».

Однако при это блогер отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы Лиги безопасного интернета.



Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемией Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#екатерина мизулина
Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области
07 августа 2024, 12:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, в Подмосковье организовано более 400 мест в пунктах временного размещения. Это детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. Подготовлен коечный фонд в медучреждениях.
«В Курской области сейчас непростая ситуация в, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы или организуем обучение в пунктах временного размещения», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что власти готовы сами привезти детей из Курской области, для этого выделяют 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. Задача – позаботиться о каждом.

Сейчас Минздрав Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.

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#губернатор
#московская область
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#лагеря
#курская область
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В летнем лагере при конном клубе в Клину отдохнули 50 ребят
07 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Детский лагерь организовали в конном клубе «Белавино», распложенном на территории городского округа Клин. С начала лета здесь прошло пять недельных смен, в каждой из которых было по десять ребят в возрасте от шести до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дети проводили в лагере целый день — с девяти утра до пяти часов вечера. Ребят учили ездить верхом, а также ухаживать за лошадями.

«Результаты у каждого ребёнка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадями, кто-то научился ухаживать за ними, а кто-то даже освоил разные формы выездки. Многие дети к концу недели научились ездить строевой рысью», — рассказала глава конного клуба «Белавино» Марина Наумова.
Она добавила, что некоторые ребята так увлеклись конном спортом, что продолжили занятия и после окончания смены.

В администрации отметили, что в настоящее время в лагере завершается последняя летняя смена.

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#клин
#детский отдых
#лагерь
#лошади
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Зеленский купил у певца Стинга винодельню в Тоскане за 75 млн евро
07 августа 2024, 12:25

Чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Сделка прошла через принадлежащую Зеленским компанию San Tommaso S.R.L. Об этом сообщает издание Database Italia, ссылаясь на данные итальянского кадастра.
По данным издания, стоимость сделки составила порядка 75 миллионов евро. Покупателем стала итальянская фирма San Tommaso S.R.L. При этом ранее данная компания уже прославилась тем, что в 2019 году Зеленский задекларировал виллу в итальянском Форте-дей-Марми, которую приобрела именно эта организация. При этом бенефициаром San Tommaso S.R.L. была Елена Зеленская.

Примечательно, что покупка винодельни состоялась через две недели после визита Зеленского на саммит G7, проходивший в Италии.

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#зеленский
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В автопарк Шатуры поступили семь новых больших автобусов
07 августа 2024, 11:54

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

Семь автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступили в автопарк городского округа Шатура, три из них уже вышли на маршруты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новые автобусы осмотрели временно исполняющий полномочия главы округа Николай Прилуцкий, замглавы округа Александр Титов, члены местного Совета депутатов Алексей Кадочкин и Ольга Бурмистрова, а также общественники. О поступившей технике рассказал руководитель автопарка шатурской производственной базы Кирилл Кирьянов.

«Автобусы оснащены новым климатическим оборудованием: летом в жару здесь будет прохладно, а зимой пассажирам не дадут замерзнуть установленные в машине дополнительные автономные отопители салона. Они будут работать независимо от того, заведён ли мотор», — отметил Кирьянов.
Он также сообщил, что в новых автобусах по 41 посадочному месту с мягкими сиденьями и есть розетки для зарядки гаджетов.

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#шатура
#автобусы
#общественный транспорт
#николай прилуцкий
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Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день
Диетолог Дианова: к яйцам на завтрак нужно добавлять овощи и хлеб
07 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/lolostock

Завтрак, по словам многих нутрициологов и специалистов пищевого поведения, один из самых важных приемов пищи. Именно он насыщает наш организм силами и дает энергию на весь день. Однако многие пренебрегают им из-за спешки или завтракают на ходу чем придется.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала про идеальный и простой завтрак, который станет шагом к сбалансированному питанию.
«В большинстве случаев люди едят 2-3 яйца, 1-2 сосиски, пьют кофе — и побежали. Иногда еще лаваш добавляют. А если человеку сказать, что можно есть 1-2 яйца, обязательно добавить овощную порцию (не менее 150 грамм) и кусок цельнозернового хлеба (30-40 грамм) с маслом или тонким слоем спреда, запить чаем (чашкой). Вот тогда человек наестся. И это будет идеальный, сбалансированный прием пищи», — поделилась диетолог.

Она добавила, что также можно приготовить омлет с добавлением яичного белка, который сейчас продается отдельно, тогда завтрак будет белковым и питательным.

«Но желтков тоже много не нужно, они — очень сильный желчегонный стимулятор. По моему мнению, три желтка за один прием пищи — это перебор», — отметила эксперт.

По словам Нурии Диановой, важно помнить о правиле тарелки, чтобы не упускать нужные для организма вещества, которые содержатся в самых разных продуктах.

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В Чехове отремонтируют плотину на реке Бобровка
07 августа 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Плотину на реке Бобровка, расположенную на территории городского округа Чехов, ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести работы по капитальному ремонту плотины на Бобровке в деревне Ишино городского округа Чехов», — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт плотины должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 42 миллиона 363 тысячи 600 рублей. Заявки принимаются до 22 августа. Работы будут финансироваться из окружного бюджета.

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#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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Расписание электричек Ленинградского направления изменилось до 8 сентября
07 августа 2024, 10:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменился с 6 августа до 8 сентября включительно из-за работ по модернизации железной дороги на участке между станицей Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«С 6 августа часть электричек на участке Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь отменяется, у некоторых укорачивается маршрут. А с 11 августа изменится расписание электричек МЦД-3: интервалы между поездами после 23:00 и до семи утра увеличатся до 20 минут», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».

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Жалобу генерала Попова на смягчающее решение суда отклонили
07 августа 2024, 10:41

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, который смягчил ему меру пресечения, освободил из СИЗО и установил срок домашнего ареста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно судебному решению, жалоба Попова осталась без удовлетворения. В прошлом месяце 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября текущего года.

Уточняется, что обвиняемый подал жалобу из-за несогласия с продлением срока меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следствие закончило работу по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Обновлённый мытищинский детсад «Дюймовочка» примет воспитанников 2 сентября
07 августа 2024, 10:39

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Обновлённое дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка» готовится к открытию. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«В этом году проводим в городском округе Мытищи капремонт пяти образовательных учреждений. В их числе – дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка». В здании требовались кардинальные изменения. По госпрограмме «Образование» были полностью заменены инженерные коммуникации, фасад, кровля, входные группы. Также обновлены групповые помещения и спортивно-музыкальный зал. Пищеблок укомплектован по всем современным требованиям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, сейчас строительные работы полностью завершены. Следующим этапом станут сборка и установка новой мебели и технического оборудования. Всё необходимое уже закуплено. На прилегающей территории установили новые игровые площадки, уложили асфальт и засеяли газон.

Как отметила Купецкая, дети придут в обновлённый сад 2 сентября.

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#школа
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#московская область
#юлия купецкая
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