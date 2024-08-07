Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризме

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои слова в интервью Юрию Дудю*. Заявление Лебедева содержится в его обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев отметил, что не хотел оскорблять Мизулину. Согласно его словам, он «не борется с женщинами».
Однако при это блогер отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы Лиги безопасного интернета.
Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемией Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства.
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Однако при это блогер отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы Лиги безопасного интернета.
Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемией Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства.
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