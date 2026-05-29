Артисты Парижской оперы Бастилии объявили забастовку из-за низких зарплат
Французские артисты устроили протесты в Парижской опере Бастилии. Сотрудников культурного учреждения не устраивает уровень оплаты труда, сообщает Figaro.
В результате забастовки организаторам пришлось отменить оперу «Влюбленный Геракл». Это уже пятый случай срыва спектаклей за последние два месяца. Ранее из‑за протестов не состоялись показы «Ромео и Джульетты» и «Сатьяграхи».
Регулярные отмены представлений наносят серьезный финансовый урон театру. По оценкам экспертов, ежедневные потери достигают €500 тысяч.
К протестным акциям привело несогласие профсоюза Sud spectacle с новым коллективным соглашением, которое подписало руководство. Представители организации утверждают, что новая система оплаты труда существенно ухудшила положение примерно 500 сотрудников.
