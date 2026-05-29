Высшее танковое училище возродят в Челябинске
Правительство РФ приняло решение воссоздать Челябинское высшее танковое училище. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер‑министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 27 мая на официальном портале правовой информации.
Учебное заведение будет реализовывать различные программы образования и заниматься научно‑исследовательской деятельностью. Финансирование проекта обеспечат за счет бюджетных ассигнований Министерства обороны РФ, заложенных в федеральном бюджете.
Напомним, танковое училище в Челябинске расформировали в 2007 году. Согласно полученной информации, в течение следующих четырех месяцев Минобороны разработает устав образовательного учреждения и осуществит его государственную регистрацию.
