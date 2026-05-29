Популярный африканский курорт может стать безвизовым для россиян
Россия ведет переговоры с Танзанией об упрощении визового режима для граждан обеих стран. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В дипведомстве подчеркнули, что работа по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами, в том числе со странами Африки, ведется на постоянной основе. В частности, вопрос упрощения взаимных поездок граждан активно обсуждался в ходе недавних консультаций с представителями партнеров.
Танзания — одно из наиболее привлекательных туристических направлений для россиян на африканском континенте. Как полагают эксперты, упрощение визовых процедур может заметно стимулировать рост турпотока и открыть новые возможности для делового сотрудничества, культурных и образовательных контактов.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем между Россией и Танзанией запустят прямое авиасообщение. Переговоры с африканской страной ведет Минтранс РФ.
