Британский фермер испортил роскошные автомобили туристов и назвал причину своего поступка

29 мая 2026, 05:59

В Великобритании фермер вылил цистерну навоза на дорогие иномарки туристов

В Великобритании овцевод Хогг Ходжсон вылил цистерну навоза на припаркованные на его поле автомобили. Среди пострадавших машин оказались Jaguar, Mercedes, BMW и другие престижные марки, пишет Daily Mail.





Семья Ходжсона уже много лет владеет землей в графстве Камбрия на северо‑западе Англии. У въезда на участок фермер установил предупреждающие таблички, чтобы приезжие не парковали на его газоне свои автомобили.



Несмотря на знаки, туристы оставляли машины в поле, ломали забор и разбрасывали мусор. После долгих лет терпения Ходжсон вышел из себя: мужчина пригнал цистерну навоза и вылил ее содержимое прямо на автомобили нарушителей.



«Я не горжусь тем, что сделал. Я не делал этого по какой-либо конкретной причине, кроме поведения туристов. Мне просто надоело, как они обращаются с Озерным краем», — цитирует Ходжсона издание.