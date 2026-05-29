Британский фермер испортил роскошные автомобили туристов и назвал причину своего поступка
В Великобритании фермер вылил цистерну навоза на дорогие иномарки туристов
В Великобритании овцевод Хогг Ходжсон вылил цистерну навоза на припаркованные на его поле автомобили. Среди пострадавших машин оказались Jaguar, Mercedes, BMW и другие престижные марки, пишет Daily Mail.
Семья Ходжсона уже много лет владеет землей в графстве Камбрия на северо‑западе Англии. У въезда на участок фермер установил предупреждающие таблички, чтобы приезжие не парковали на его газоне свои автомобили.
Несмотря на знаки, туристы оставляли машины в поле, ломали забор и разбрасывали мусор. После долгих лет терпения Ходжсон вышел из себя: мужчина пригнал цистерну навоза и вылил ее содержимое прямо на автомобили нарушителей.
«Я не горжусь тем, что сделал. Я не делал этого по какой-либо конкретной причине, кроме поведения туристов. Мне просто надоело, как они обращаются с Озерным краем», — цитирует Ходжсона издание.
Фермер подчеркнул, что действовал в рамках закона. По его словам, он всего лишь «удобрял» собственные земли. В соцсетях многие пользователи поддержали действия британца, посчитав их справедливой реакцией на систематические нарушения.