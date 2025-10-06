Артисты у Думской башни в Питере могут лишиться права петь: мешают музыкальной школе
В Санкт-Петербурге планируют запретить уличные выступления у Думской башни. Об этом сообщает Mash.
По информации администрации Центрального района, артисты мешают занятиям студентов музыкальной школы имени Римского-Корсакова, расположенной в здании бывшей городской думы.
Городские власти подготовили проект распоряжения с обновлённым перечнем мест для уличных выступлений, из которого исключили территорию рядом с бывшей думой. Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь отметил, что изменения направлены на соблюдение образовательного процесса и комфорт жителей района.
Новые правила должны помочь распределить места для артистов и одновременно не мешать работе учебного заведения.
